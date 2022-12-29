На російському аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" нова "бавовна" (фото, відео)

Над російським стратегічним аеродромом "Енгельс" в Саратовській області чутно вибухи. Російська ППО гатить в небо.

Фото та відео, що це підтверджують, з'явилися у мережі. Це не вперше, коли місцевий військовий аеродром піддається атаці.

Місцеві жителі зафіксували на камери димовий слід, що залишився в небі. Чутно гуркіт на відео.

Також повідомляється, що в Енгельсі лунала повітряна тривога.

Саратовський губернатор Роман Бусаргін заявив, що в Енгельському районі ППО знищила "невпізнаний об'єкт". Загрози для безпеки жителів немає, запевнив російський чиновник.

Відео дня

"Вкотре поширюється інформація про необхідність евакуації з Енгельса. Прошу зберігати спокій. Ніяка евакуація з міста не потрібна", – заявив Бусаргін.

Перший обстріл російського військового аеродрому "Енгельс" стався ще 5 грудня. Тоді ударні безпілотники повз ППО пролетіли до цього важливого об'єкту для ворога. За інформацією Міноборони РФ, загинули троє російських окупантів.

Остання атака відбулася кілька днів тому – 26 грудня. Тоді росіяни все ж збили безпілотник, але під час його падіння загинуло ще троє російських вояк. Їх вразило уламками.

Зауважимо, що військовий аеродром "Енгельс" розташований в Саратовській області. Там забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну.

Зокрема саме Ту-95МС окупанти активно застосовують, щоб завдавати ракетних ударів по українській інфраструктурі: критичній та цивільній. Аеродром "Енгельс" є базою для двох авіаційних полків військових літаків РФ.

Нагадаємо, що у Курській та Бєлгородській областях було знищено військову базу окупантів та скупчення зенітно-ракетних комплексів С-300.

Крім цього, у російському Курську місцеві жителі повідомили про нові порції "бавовни". Це сталось в районі військового аеродрому, де базуються винищувачі. Вибухи сталися в ніч на 25 грудня, близько третьої години.

У російській Чувашії стався вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району. По цьому магістральному газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород постачають продукти нафтопереробки до Європи із Західного Сибіру через Україну.

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