Танкисты 92-й бригады помогли пехоте уничтожить врага под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают отражать атаки врага вблизи Бахмута Донецкой области. На помощь пехотинцам приходят танкисты.

В частности, бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко нанесли удар по позициям оккупантов. Видео обнародовали на канале ОМБр в YouTube.

"Битва за Украину. Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников. Они бесстрашно борются за каждый метр украинской земли. Помним это!" – говорится в сообщении.

Читайте также: "Готовимся к Пасхе": спецназовцы показали, как "убирают" оккупантов под Бахмутом

На видео можно увидеть, как танкисты выезжают на позицию и начинают наносить удары по врагу. Окопы русских оккупантов расположены через лесополосу.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !