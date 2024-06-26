Танкисты из 92-й ОШБр на Харьковщине 'развалили' российскую пехоту под плотным огнем из 'Солнцепека' (героическое видео)

Обнародовано новое видео, демонстрирующее героическую стойкость и боевое мастерство украинских танкистов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр).

На кадрах видно, как экипаж танка под плотным вражеским огнем, включая обстрел из РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" и атаки дронов-камикадзе, ведет бой, нанося удары по позициям российских оккупантов.

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"Один в поле воин!" - этим лозунгом можно охарактеризовать действия украинских танкистов, которые, несмотря на численное превосходство врага, с мужеством и решительностью обороняют украинскую землю.

Даже после попадания вражеского FPV-дрона в машину танка, украинские воины не сдаются, продолжая выполнять боевое задание и посылая "нежити", как они называют российских захватчиков, "горячие" приветы.

Этот эпизод является очередным свидетельством несокрушимости и героизма украинских защитников, рискуя своей жизнью, борющихся за свободу и независимость Украины.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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