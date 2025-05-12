Тариф на газ с 1 июня: сколько будут платить украинцы за 1 кубометр
Компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся поставками газа, продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на один год – до 30 апреля 2026 года. Это означает, что в мае, июне и последующие месяцы бытовые потребители будут получать газ по неизменной цене – 7,96 гривен за кубометр.
Такую информацию сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". В компании объяснили, что сохранение нынешнего тарифа стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение стоимости газа.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – отмечается в сообщении.
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Скидка на газ для украинцев
При этом потребители газа от "Нафтогаза", а это примерно 98% домохозяйств по всей Украине, имеют возможность сэкономить, получив 1% скидки на оплату газа. Для этого нужно осуществлять расчет до 15 числа каждого месяца. В компании отметили:
- Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.
- Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.
- Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.
"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.
Напомним, ранее "Нафтогаз" призвал клиентов обновить личные данные.
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