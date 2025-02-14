Тариф на свет с 1 марта: сколько придется платить за киловатт: сколько придется платить за киловатт

С 1 марта 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составит 4,32 грн. Эта стоимость будет оставаться неизменной как минимум до апреля. Владельцы многозонных счетчиков смогут снизить свои расходы на свет.

Согласно постановлению Кабмина №632, тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт*ч будет оставаться в силе до 30 апреля 2025 года. После этого возможны два сценария: либо повышение стоимости электроэнергии, либо продление действия постановления еще на год. Как показывает опыт предыдущих лет, обсуждение изменения тарифов обычно завершается в мае, а их повышение происходит в июне-июле. Об этом пишет OBOZ.UA.

Владельцы многозонных счетчиков могут уменьшить расходы на электроэнергию. Например, по двухзонному тарифу в ночное время с 23:00 до 07:00 стоимость тока снижается вдвое - до 2,16 грн за 1 кВтч.

В Украине каждый потребитель имеет возможность приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику электроэнергии и перейти на соответствующий тариф. Использование двухзонного учета позволяет оплачивать электроэнергию по сниженному тарифу в ночной период - 2,16 грн за 1 кВтч вместо стандартных 4,32 грн.

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Также существует трехзонный счетчик, предусматривающий три разных тарифа на электроэнергию:

в ночной период (23:00–07:00) – 1,728 грн за кВт*ч;

в полупиковые часы (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн за кВт*ч;

в пиковые часы (08:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн за кВт*ч.

Установка трехзонного счетчика целесообразна для тех, кто имеет высокое потребление электроэнергии и может управлять его распределением, например избегая использования тока в пиковые часы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет платить за свет меньше.

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