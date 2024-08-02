Тарифы на газ и отопление вырастут: Нацбанк спрогнозировал, когда

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными в течение 2024 года. Однако сложная ситуация в энергетике и государственном бюджете может привести к постепенному повышению тарифов в последующие годы.

Эта информация обнародована в "Инфляционном отчете" НБУ за июль 2024 года на сайте Национального банка Украины.

Согласно прогнозам, с 2025 года начнется постепенная корректировка тарифов на экономически обоснованные уровни. В отчете также отмечается, что неопределенность сроков и размеров корректировки тарифов является риском для прогноза инфляции.

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Быстрое повышение цен на энергоносители может создать дополнительное инфляционное давление и потребовать увеличения субсидий для населения. В то же время, задержка в корректировке тарифов может привести к квазифискальным дисбалансам и ухудшению финансового состояния государственных энергокомпаний.

Это, по данным НБУ, может усугубить нестабильность на энергорынке и откладывать ценовое давление на будущее. Мораторий на повышение тарифов будет ограничивать рост цен, но с 2025 их постепенная корректировка станет существенным проинфляционным фактором в 2025-2026 годах.

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