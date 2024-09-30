Тарифы на газ за сентябрь: сколько украинцы заплатят за 1 кубометр

В сентябре украинцы будут платить за газ по тем же тарифам, что и раньше. Например, пользователи "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр. Следовательно, за использование 9,9 кубометра (социальная норма для трех человек с плитой) за месяц необходимо будет оплатить 78,8 грн.

Как сообщает ГазПравда, цена на газ будет варьироваться в зависимости от поставщика. Стоимость одного кубометра может составлять от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания энергии" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

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ГазПравда. Источник: Тарифы на газ в Украине ГазПравда. Источник: Тарифы на газ в Украине

"Цены на природный газ останутся неизменными – как минимум до конца апреля следующего года. Кабинет министров официально продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – отмечается в сообщении.

Какие суммы за газ ожидать в платежках

Сейчас большинство граждан Украины являются потребителями "Нафтогаза", и их цена за кубометр газа составляет 7,96 грн.

Таким образом, за использование 9,9 кубометров (социальная норма для трех человек, только плита) в месяц, необходимо будет оплатить 78,8 грн. Кроме того, следует помнить, что дополнительно начисляется плата за транспортировку газа, которая варьируется в зависимости от региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет стоимость голубого топлива с 1 октября.

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