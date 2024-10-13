Тарифы на коммуналку в ноябре: сколько будем платить за электричество и газ

С 1 ноября украинцы ощутят изменения в тарифах на электроэнергию. В целом тариф установлен на уровне 4,32 грн за киловатт-час, однако некоторые потребители смогут платить меньше.

Однако для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления и имеют соответствующий проект, действует льготный тариф – 2,64 грн за киловатт-час, но только для первых 2000 киловатт-часов в месяц. Эти изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров, пишет businessua.com.

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Стоит отметить, что тариф в 4,32 грн. покрывает только себестоимость производства электроэнергии государственными компаниями, а также затраты на передачу и распределение электроэнергии. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Что касается стоимости газа, то для населения она останется неизменной до конца апреля следующего года. Правительство продлило действие специальных обязанностей по поставке газа, что гарантирует стабильные цены. Однако количество компаний, поставляющих газ бытовым потребителям, уменьшилось. С 1 октября у украинцев меньший выбор поставщиков.

Для разных категорий потребителей стоимость газа от Нафтогаза колеблется от 7,42 до 16,50 гривны за кубометр. Для населения цена остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Таким образом с ноября украинцы могут ожидать определенных изменений в платежках за коммунальные услуги. Хотя цены на газ для населения остаются неизменными, тариф на электроэнергию растет. Однако для потребителей с электрическим отоплением предусмотрены льготные условия.

Напомним, ранее нардеп назвал дату, когда украинцев ожидает повышение тарифа на свет.

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