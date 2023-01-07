Телескоп Габбл увидел "новогодний фейерверк", образовавшийся после взрыва звезд на расстоянии 50 тыс. световых лет

Шаровое скопление NGC 6355 содержит миллионы звезд, связанных вместе взаимной гравитацией.

Новый год уже прошел, но этот "новогодний фейерверк", предоставленный космическим телескопом Хаббла, преодолел 50 000 световых лет, чтобы порадовать астрономов, хоть и с опозданием.

NGC 6533 впервые открыл астроном Уильям Гершель в конце 1700-х годов. Оно находится во внутренних пределах нашей галактики в созвездии Змееносца.

Гравитация заставляет всю массу объекта падать в центр, а когда вся масса пытается подойти поближе к середине, она получает максимально компактную форму сферы, с каждой точкой ее поверхности на одинаковом расстоянии от центра. И в этом случае результатом является горящий шар света, который недавно в малейших деталях зарегистрировал телескоп Габбл.

Шаровое скопление наиболее плотно упаковано в ядре, а звезды постепенно утончаются в разреженное гало по краям. Ярко-красные звезды, разбросанные по изображению, действительно находятся на переднем плане, между Землей и шаровым скоплением.

Даже с помощью самых мощных наземных телескопов почти невозможно получить изображение звездных скоплений с таким высоким разрешением из-за того, что атмосфера Земли размывает свет. Но с точки наблюдения Габбла на высоте 534 км над поверхностью Земли все эти атмосферные искажения остаются без внимания телескопа.

Для сравнения приведено последнее изображение скопления, полученное телескопами Цифрового обзора неба.

Изображение скопления NGC 6533, полученное телескопами Цифрового обзора неба

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!