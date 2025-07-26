Температурные качели: в каких областях Украины жара сменится ливнями и холодом уже в эти выходные

До конца недели в Украине сохранится нестабильная синоптическая ситуация. Ожидаются осадки и значительные температурные колебания: от летнего зноя до ощутимого понижения температуры.

Согласно прогнозу синоптиков, последние выходные июля будут сопровождаться переменной погодой – местами возможны кратковременные дожди, ливни с грозами и резкий спад температурных показателей. Об этом пишет NV.ua.

Суббота, 26 июля

Первый день выходных будет в основном теплым, а иногда даже жарким. В то же время, стоит быть готовыми к сюрпризам – в отдельных регионах понадобится зонтик. Погода обещает быть неустойчивой, поэтому нелишне перед выходом из дома проверить прогноз.

Восток (Харьков, Луганская область) По информации SINOPTIK.ua, на востоке Украины преобладает жара – дневная температура поднимается до +34 °C, ночью опускается до +17 °C. В Харькове ожидается ясная погода, в то время как в Луганской области местами могут пройти кратковременные грозы. Температурный режим превышает привычные климатические показатели, поэтому жара ощущается особенно интенсивно, особенно в городских условиях.

Центр (Киев, Днепр) В столице и Днепре синоптики прогнозируют от +25 до +34 °C. Возможны изолированные ливни. В Сумской и Черниговской области возможны грозы с количеством осадков до 36 мм. Из-за жары и низкой влажности действует штормовое предупреждение. Такая погода может быть опасна для людей с болезнями сердца и сосудов.

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Запад (Львов, Ивано-Франковск) В западных областях днем ожидается +24…+28 °C, ночью – до +15 °C. В горных районах не исключены кратковременные дожди. Во Львове и Ивано-Франковске сильные ливни маловероятны, хотя уровень влажности остается повышенным. Концентрация аллергенов в воздухе находится на среднем уровне.

Юг Украины (Одесса, Херсон)

На юге страны властвует стабильная летняя погода – безоблачное небо и жара до +34 °C. Воздух сухой, ветер почти отсутствует. В Херсоне фиксируется очень высокий уровень пожарной опасности. В жаркую пору не забывайте носить шляпу и пить достаточно воды – это не просто комфорт, а необходимость для сохранения здоровья.

Воскресенье, 27 июля

Этот день олицетворяет типичное переменное лето: жара сменяется дождями, а местами возможны грозы и резкое понижение температуры. Согласно прогнозу SINOPTIK.ua, воскресенье обещает быть непредсказуемым – поэтому следует внимательно следить за прогнозом в вашем регионе.

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Восток (Харьков, Луганск) В восточных регионах колебания температуры от +23 °C до +32 °C. В Харькове ожидается сухая погода, в то время как в Луганской области возможны грозы. Несмотря на близкие к климатической норме температурные показатели, из-за повышенной влажности возможно чувство дискомфорта.

Центр (Киев, Днепр) В центральной части страны – осадки. В Киевской и Житомирской областях прогнозируются сильные ливни до 11 мм, сопровождаемые грозами. В столице температура будет колебаться от +23 до +31 °C с существенным похолоданием под вечер. Синоптики предостерегают метеозависимых людей: в такие дни лучше сократить пребывание на улице. В то же время во многих районах сохраняется высокая вероятность пожаров.

Запад (Львов, Ивано-Франковск) Этот регион является самым изменчивым по погодным условиям. Возможны грозы. В Ивано-Франковске, Ужгороде и Мукачево уровень осадков превысит 10 мм. Дневная температура будет держаться в пределах +23...+28 °C, ночная снизится до +13 °C. Воздух свежий, но для аллергиков – не лучше: в Луцке и Владимире фиксируют высокий уровень травяной пыльцы. Людям с сезонной аллергией следует быть осторожными.

Юг (Одесса, Херсон) На юге начнется солнечно, однако к вечеру возможны короткие грозы. В Одессе и Херсоне температура будет достигать +29…+33 °C. Жара уже не так утомительна, как в предыдущий день, но риск возникновения пожаров остается очень высоким.

Раньше мы рассказывали, где ожидаются дожди 26 июля.

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