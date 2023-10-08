Теорему Пифагора нашли на табличке, которая на 1000 лет старше философа (фото)

Пифагор, родившийся около 570 года до н. э., был древнегреческим философом и математиком. Он считал, что числа являются основой всего существующего и что они имеют мистический смысл.

Самой известной теоремой Пифагора является теорема о прямоугольном треугольнике, утверждающая, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Эта теорема является одной из важнейших теорем по математике и имеет множество применений в геометрии, физике и других науках.

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Однако учёные уверяют, что за тысячу лет до появления на свет ученого подобная теорема уже существовала. Они нашли ее на древней вавилонской табличке, которая называется IM 67118. На ней вырезана "теорема Пифагора" для определения длины диагонали внутри прямоугольника.

"Табличка, которая, вероятно, использовалась для обучения, датируется 1770 годом до нашей эры", – пишет IFLScience.

Отмечается, что на табличке изображен квадрат с обозначенными треугольниками внутри. Это система счисления, которую использовали древние вавилонцы. То есть эти древние математики знали "теорему Пифагора" и другие передовые математические понятия.

"Вавилонцы знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной: d=квадратный корень из 2", – заметил математик Брюс Ратнер.

Ученые говорят, что, возможно, эту теорему приписали Пифагору, поскольку он популяризировал ее.

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