Надел шляпу из ламинарии: Ученые объяснили, почему киты играют с водорослями

В глубоких водах, где обитают киты, обычно мало что можно увидеть. Это может объяснять, почему многие виды китов так увлекаются игрой с водорослями, в частности, ламинарией.

Ученые собрали более 100 примеров этого интересного поведения китов, известного как "келпинг", благодаря социальным сетям. Эту игру наблюдали не только у определенного вида китов, но и у серых китов, южных и северных гладких китов, а также горбатых китов. Об этом пишет Sciense Alert.

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Несмотря на то, что сообщения о играющих с водорослями китах активно обсуждаются в социальных сетях и новостях, научной литературы об этом поведении пока мало. Согласно исследованию 2011 года из Нового Южного Уэльса, это взаимодействие описывают как групповое развлечение. Другие случаи, когда киты взаимодействуют с водорослями, были документированы в Колумбии и на восточном побережье Соединенных Штатов.

Новое исследование базируется на более чем 100 примерах келпинга, которые были обнаружены в социальных сетях. По результатам исследования можно выделить два главных вывода. Во-первых, это поведение китов имеет черты игры. Во-вторых, она, вероятно, имеет полезный аспект, такой как использование морских водорослей для раздражения, очищения кожи или избавляться от паразитов, которые могут раздражать китов.

Обычно наблюдение за келпингом происходит в областях, где ламинарии достаточно много. Это логично, ведь ламинария – это водоросль, которая может выдержать достаточно значительные механические воздействия, которые может создать кит.

Большинство запечатленных видео и фотографий показывают горбатых китов, когда они мигрируют. Это не случайно, поскольку горбатые киты являются одними из самых распространенных видов и часто мигрируют поближе к побережью. Они также больше времени проводят на поверхности воды по сравнению с другими видами китов, поэтому их чаще всего можно увидеть от берега.

Ученые ранее зафиксировали случаи келпинга в Австралии, Соединенных Штатах и Канаде, что, вероятно, связано с тем, что в этих регионах больше наблюдателей за китами и людей, которые используют социальные сети для документирования этого поведения.

Благодаря использованию дронов ученым удалось осуществить новые наблюдения. На некоторых видео, снятых с дронов, можно увидеть, как горбатые киты активно ищут водоросли. Эти взаимодействия не ограничиваются кратковременными, и киты могут играть с водорослями или использовать их в течение нескольких часов.

Во время игры киты пытаются поднять водоросли вверх и сбалансировать их на роструме, расположенном на верхней части их головы. Они также разделяются водорослями с другими китами, участвуя в кооперативных действиях, таких как перекатывание, поднимание и балансировка водорослей вместе.

Вопрос, является ли это поведение игрой, интересен. Игра у животных должна длиться определенное время и соответствовать нескольким критериям. Она должна быть добровольной и приятной для животного, отличаться от серьезных действий, а также не вызывать стресса или голода у животного. В данном случае, келпинг отвечает этим всем критериям.

Для животных игра имеет долгосрочные преимущества, включая улучшение координации и двигательных навыков. Также возможно, что балансировка морских водорослей оказывает китам приятный эффект, поскольку их головы имеют тонкие волосяные фолликулы, и это действие может быть для них щекотливым.

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Кроме того, игра с морскими водорослями может иметь полезный аспект. Некоторые виды морских водорослей могут способствовать уменьшению роста бактерий на коже китов, что полезно, поскольку киты имеют большое количество бактерий на своей коже. Китам часто приходится сбрасывать кожу, чтобы избавиться от лишних бактерий.

Кроме того, игра с водорослями может помочь китам избавиться от нежелательных "гостей", таких как уссоногие моллюски и морские вши, которые могут наносить дискомфорт китам. Многие из этих беспозвоночных животных живут на коже китов и могут вызвать раздражение. Серые киты у побережья Мексики, например, обращались к людям за помощью в управлении численностью зудных китовых вшей.

Похожее поведение самолечения было обнаружено и у других морских млекопитающих, например, дельфины в Красном море потирают губки и мягкие кораллы, чтобы облегчить заболевание кожи. Даже зеленые морские черепахи используют кораллы и камни для очищения панциря.

С развитием технологий, таких как дроны и усовершенствованные камеры, мы, вероятно, увидим еще больше случаев келпинга китов, снятых на видео и опубликованных в будущем. Келпинг дает нам возможность лучше понимать нежную и интересную природу этих крупных морских млекопитающих. Он также напоминает нам, что природа всегда скрывает в себе множество тайн, которые еще не изучены.

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