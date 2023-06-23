Тихая смерть: почему нельзя ставить денежное дерево в спальне

Денежное дерево растет дома едва ли не у каждого. Но вы даже не подозреваете, насколько это растение опасно. Какую угрозу вам оно несет расскажет UaPortal.

Денежное дерево еще называют "тихим убийцей" и не просто так, ведь это ядовитое растение. Его листья денежного дерева содержат мышьяк – один из сильнейших натуральных ядов. Это растение нельзя держать там, где есть дети и животные – контакт с ним угрожает тяжелым отравлением

Опасность для человека

Денежное дерево запрещено держать там, где вы проводите много времени. Она вызывает пассивное отравление: вы будете испытывать легкое головокружение и отсутствие аппетита.

Основными симптомами отравления денежным деревом являются:

рвота,

головокружение,

диарея,

жажда,

потеря сознания,

проблемы с координацией движений,

резкие боли в животе.

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Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов – немедленно обращайтесь к врачу.

Денежное дерево нельзя держать в спальне и на кухне. Если же вы все же хотите, чтобы у вас дома росло это растение, следуйте следующим правилам ухода за ним:

Ухаживайте за денежным деревом в перчатках.

Денежное дерево должно быть недоступно для детей и животных.

Летом и весной выносите растение на балкон.

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