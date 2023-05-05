Тихий или громкий: при каком режиме телефон будет быстрее разряжаться

На сегодняшний день, когда смартфон в наших руках постоянно, одним из главных требований к нему является длительный режим работы без подзарядки. На уровень заряда телефона влияет множество факторов: одновременное открытие нескольких вкладок или приложений, яркость экрана и даже режим вызова. UaPortal разберется, в каком режиме – вибро или громком, лучше эксплуатировать телефон.

Для начала нужно понять, как работает тот или иной звуковой режим смартфона. Вибро – это механическое движение моторчика внутреннего механизма, создающее вибрацию в телефоне. Звук воспроизводит динамик, конвертирующий электрический сигнал в звуковые волны.

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Исследования показали, что в режиме вибро телефон тратит меньше энергии, чем в режиме звука. Также расход энергии зависит от громкости звука – чем больше громкость – тем больше расход энергии. Если вы используете вибро-режим для длительных сообщений, это также приводит к быстрому разряду батареи.

Если вы хотите максимально сохранить заряд батареи, выключите функции Bluetooth и Wi-Fi, фоновые приложения, отключите GPS и автоматическую яркость экрана. Эти меры продолжат заряд батареи телефона.

Для экономии заряда батареи выбирайте вибро-режим и выключайте фоновые программы. Быстрая или медленная разрядка зависит от емкости батареи и модели телефона.

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