Тихий чи гучний: за якого режиму телефон швидше розряджатиметься

На сьогоднішній день, коли смартфон у наших руках постійно,однією з головних вимог до нього є тривалий режим роботи без підзарядки. На рівень заряду телефона впливає багато факторів: одночасне відкриття кількох вкладок чи додатків, яскравість екрану і навіть режим дзвінка. UaPortal розбереться, в якому режимі – вібро чи гучному краще експлуатувати телефон.

Для початку треба зрозуміти, як працює той чи інший звуковий режим смартфону. Вібро – це механічний рух моторчика внутрішнього механізму, створюючий вібрацію в телефоні . Звук же відтворює динамік, конвертуючий електричний сигнал у звукові хвилі.

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Дослідження показали, що на режимі вібро телефон витрачає менше енергії, ніж у режимі звуку. Також витрати енергії залежать від гучності звуку – чим більша гучність – тим більший розхід енергії. Якщо ви використовуєте вібро-режим для тривалих повідомлень – це також призводить до швидкого розрядження батареї.

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Якщо ви хочете максимально зберегти заряд батареї, вимикайте функції Bluetooth та Wi-Fi, фонові програми, відключіть GPS та автоматичну яскравості екрану. Ці заходи продовжать заряд батареї вашого телефону.

Отже, для економії заряду батареї обирайте вібро-режим та вимикайте фонові програми. Також, швидке чи повільне розряджання залежить від ємності батареї та моделі телефона.

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