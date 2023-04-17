Як зробити стилус для смартфона самостійно: бюджетний лайфхак

Шукаєте бюджетний спосіб зробити стилус для вашого смартфона? Можливо, у вас немає стилуса під рукою, але не хочеться використовувати пальці, особливо коли мова йде про деталізовані дії на екрані? Ми пропонуємо вам цікавий варіант: зробіть стилус для свого смартфона самостійно з декількох простих матеріалів, таких як олівець і фольга.

Читайте також: Як робити якісні фото навіть на погану камеру бюджетного смартфона

Матеріали, які вам знадобляться:

Олівець (перевага варто віддавати олівцям з м'якою гумкою на кінці);

Алюмінієва фольга;

Ножиці;

Клей або скотч

Візьміть олівець з гумкою та фольгу. Виріжте з фольги невелике коло з діаметром 2-3 см. Візьміть трохи більше фольги, якщо олівець без гумки. Фольга стане провідником для стилуса, який допоможе вам взаємодіяти з екраном смартфона.

Відео дня

Обгорніть кінець олівця фольгою та сформуйте зручну кінцівку потрібної форми. Перевірте чи працює саморобний стилус та насолоджуйтесь результатом.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!