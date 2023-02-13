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Тина Кароль поделилась архивным фото со своим братом Станиславом

Былим Елена

Тина Кароль поделилась архивным фото со своим братом Станиславом

Известная украинская певица Тина Кароль показала архивное фото, на котором можно увидеть, как она выглядела несколько лет назад. Она выложила в свой Instagram снимок, где держит старшего брата за руку.

Как известно из биографии певицы, она имеет настоящее имя Татьяна Либерман. Родилась Тина в семье инженеров 25 января 1985 года, когда ее родители, которые имели украинское происхождение, проживали в Ягоднинском районе Магаданской области россии.

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Татьяна стала вторым ребенком в семье, в 1981 году родители родили сына, которого зовут Станиславом. Когда Тене исполнилось 7 лет, родители вернулись в Украину и поселились в Ивано-Франковской области.

Станислав Либерман не публичен – он не ведет социальных сетей. Брат Кароль живет в Киеве. Он работает адвокатом и владеет юридической фирмой.

 

Тани Кароль, выложившая фотографию с братом в соцсети, никак ее не подписала. На этой фотографии она держит брата за руку, они оба улыбаются. Тина держит в руках большой пакет, а ее брат, одетый в спортивный костюм, увешанный сумками. Брат и сестра стояли на вокзале в Киеве.

 

Ранее СМИ сообщали, что Тина почти не общается с родителями, а вот с братом у нее сложились дружеские отношения. Время от времени она навещает его и несколько раз публиковала фото с дочерью Станислава. Кстати, он женат на родной сестре украинской актрисы Ирмы Витовской.

 

Напомним, в прошлом году после очередного ракетного обстрела россии по украинским городам Тина Кароль написала стихотворение, в котором прокляла российского диктатора путина.

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