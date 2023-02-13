Тина Кароль поделилась архивным фото со своим братом Станиславом

Известная украинская певица Тина Кароль показала архивное фото, на котором можно увидеть, как она выглядела несколько лет назад. Она выложила в свой Instagram снимок, где держит старшего брата за руку.

Как известно из биографии певицы, она имеет настоящее имя Татьяна Либерман. Родилась Тина в семье инженеров 25 января 1985 года, когда ее родители, которые имели украинское происхождение, проживали в Ягоднинском районе Магаданской области россии.

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Татьяна стала вторым ребенком в семье, в 1981 году родители родили сына, которого зовут Станиславом. Когда Тене исполнилось 7 лет, родители вернулись в Украину и поселились в Ивано-Франковской области.

Станислав Либерман не публичен – он не ведет социальных сетей. Брат Кароль живет в Киеве. Он работает адвокатом и владеет юридической фирмой.

Тани Кароль, выложившая фотографию с братом в соцсети, никак ее не подписала. На этой фотографии она держит брата за руку, они оба улыбаются. Тина держит в руках большой пакет, а ее брат, одетый в спортивный костюм, увешанный сумками. Брат и сестра стояли на вокзале в Киеве.

Ранее СМИ сообщали, что Тина почти не общается с родителями, а вот с братом у нее сложились дружеские отношения. Время от времени она навещает его и несколько раз публиковала фото с дочерью Станислава. Кстати, он женат на родной сестре украинской актрисы Ирмы Витовской.

Напомним, в прошлом году после очередного ракетного обстрела россии по украинским городам Тина Кароль написала стихотворение, в котором прокляла российского диктатора путина.

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