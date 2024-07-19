Тише, еще тише: какие генераторы на украинском рынке наиболее бесшумны
В условиях веерных отключений электричества генераторы стали must-have для многих украинцев. Однако устанавливать их в квартирах категорически нельзя, а вот в частных домах это вполне допустимо.
Издание "Факты" исследовало рынок и предлагает подборку тихих генераторов, отвечающих государственным санитарным нормам: 40 дБА днем и 30 дБА ночью.
Лучшими по уровню шума считаются инверторные генераторы. Их уровень шума составляет 40-45 дБА, что по сравнению с жужжанием холодильника.
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Вот несколько моделей тихих инверторных генераторов:
Kraft&Dele KD 683
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель
- Топливный бак 2,1л (4 часа работы)
- Вес 9,3 кг
- Подходит для чувствительной электроники
- Цена: от 12 000 грн
Генератор PMI 2000
Generator PMI 2000
4-тактный двигатель 2,3 л.
- Топливный бак 4 л (4 часа работы)
- Цена: от 10 000 грн
- ПАТА 1800I
Generator ПАТА 1800I
- Уровень шума 58 дБ
- Мощность 1800 Вт
- Время автономной работы 6 часов
- Цена: от 13 000 грн
Бензиновый генератор MAXpeedingRODS MXR 3500
Generator MAXpeedingRODS MXR 3500
- Максимальная мощность 4 кВт
- Уровень шума 58 дБ
- Время автономной работы 12 часов
- Цена: от 16 000 грн
Инверторный генератор TTG XYG2000I
Generator TTG XYG2000I
- Уровень шума 60 дБ
- Время автономной работы 7 часов
- Вес 18,5 кг
- USB-разъем для зарядки электроники
- Цена: от 15 000 грн
APRO 2.0
Generator APRO 2.0
- Уровень шума 62 дБ
- Топливный бак 4 л (6 часов работы)
- Цена: от 11 000 грн
Бензиновый генератор Enersol EPG-4000ISE
Generator Enersol EPG4000ISE
- Уровень шума 64 дБ
- Мощность 4 кВт
- Время автономной работы 8 часов
- Цена: от 17 000 грн
Важно!
- Перед покупкой генератора рекомендуется ознакомиться с отзывами других покупателей.
- Обратите внимание на уровень шума, мощность, время автономной работы и другие характеристики, которые именно для вас важны.
- Не забудьте о гарантии и сервисном обслуживании.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
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