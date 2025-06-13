То, чего никто не видел: в Антарктиде впервые зафиксировали неуловимое существо (фото)

В ледяных водах Южного океана ученые впервые запечатлели на видео редчайшего глубоководного кальмара Gonatus antarcticus. Это явилось настоящим прорывом для науки.

Как сообщает Iflscience, уникальные кадры удалось получить исследовательской группе из Института океана Шмидта. Ранее этот загадочный вид антарктических глубин был известен только по найденным останкам в уловах рыбаков или по частям, обнаруженным в желудках морских хищников.

Уникальная встреча с редким кальмаром произошла именно в Рождество – благодаря случайному, но счастливому стечению обстоятельств. Экспедиция ученых, проводившаяся на борту судна RV Falkor (too) в акватории моря Ведделла, планировала спустить подводный аппарат ROV SuBastian еще в канун праздника. Однако массивные ледяные поля заставили команду отложить запуск, что привело к неожиданному открытию.

Это просто невероятно. Мы вообще не должны быть в том месте именно в тот момент", – поделился впечатлениями Мануэль Новилло, специалист по Институту разнообразия и экологии животных.

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Видеозапись, сделанная на глубине более 2150 метров, позволила ученым внимательно изучить кальмара. Несмотря на то, что животное выглядело бодрым и здоровым, на его мантии были свежие следы от присосок, а на щупальцах – царапины. Это свидетельствует о недавних столкновениях с другими глубинными жителями. Возраст и пол этого загадочного существа пока не установлены, однако полученные кадры стали ценным источником знаний о жизни глубоководных организмов.

Экспедиция, проведенная в рамках проекта Schmidt Ocean Institute совместно с National Geographic и Rolex Perpetual Planet, занималась исследованием морских экосистем и созданием карт неизвестных районов дна Южного океана. Больше информации об этом уникальном событии планируется представить в будущем документальном фильме от National Geographic.

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