Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить "ленивые" чебуреки на перекус
Вы любите чебуреки, но обычно на их приготовление необходимо потратить кучу времени? Попробуйте "ленивый" рецепт, для него не нужно замешивать тесто и возиться на кухне до последней капли пота. Вам понадобится всего 6 ингредиентов и желание перекусить чем-нибудь вкусненьким. Этим рецептом поделилась фуд-блогерша albik.food.
Ингредиенты для "Ленивых" чебуреков:
- Куриный фарш – 300 г
- Вода – 50 мл
- Большой лук – 1/2
- Лаваш – 1 упаковка (лучше сразу купить круглый)
- Яйцо для смазки – 1 шт
- Специи – по вкусу
Переходим к приготовлению
Положите фарш в глубокую емкость и добавьте в него воду.
Сюда положите соль и специи по вкусу.
Порежьте половину луковицы и добавьте в фарш. Все хорошо перемешайте.
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Возьмите круглый лаваш или вырежьте из прямоугольного лаваша круг с помощью тарелки.
На половину круга из лаваша выложите подготовленный фарш, слегка отступая от краев.
Промажьте края чуть-чуть взбитым яйцом и склейте их между собой, чтобы создать форму чебурека.
Выложите чебуреки на противень. Сверху лаваш также смажьте яйцом, чтобы образовалась румяная корочка. По желанию можете добавить кунжут.
Поместите чебуреки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.
Наслаждайтесь чебуреками, пока они еще горяченькие.
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