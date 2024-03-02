Только подчеркнут недостатки: 9 трендовых вещей, которые не стоит покупать полным женщинам

Есть некоторые вещи в гардеробе, которые полным женщинам лучше обходить, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Рассмотрим подробнее, какая одежда не подходит женщинам с формами.

Прежде всего, следует избегать штанов карго - они лишь добавят лишних объемов, ведь содержат широкие накладные карманы. К тому же, сшитые из хлопка, такие брюки будут собираться складками, подчеркивая недостатки фигуры. Об этом пишет Радиотрек.

Также не стоит выбирать рубашки оверсайз с накладными карманами – это расширит силуэт, создав эффект "тумбочки на ножках".

Плотная макси-юбка сделает ноги тяжелыми, а фигуру – приземистой. Лучше отдать предпочтение воздушным моделям из атласа или шелка.

Ботфорты, напротив, визуально разделят фигуру на отдельные фрагменты вместо цельного образа. Поэтому лучше выбрать элегантные ботинки на стойких каблуках.

Объемная кожаная куртка тоже не подойдет, ведь плотный материал подчеркивает все особенности фигуры. А оверсайз крой со спущенными плечами придаст лишний объем.

Подобная ситуация с жакетом с широкими плечами - поэтому лучше выбрать приталенную модель с акцентирующей талию рельефными швами.

Полупрозрачный лонгслив будет выглядеть пошло, обнажая все недостатки. Так же и мини-юбка продемонстрирует фигуру в не слишком выгодном ракурсе.

И напоследок, следует избегать вещей с массивными деталями вроде цветов или бантов – это будет только привлекать лишнее внимание к проблемным зонам.

Следуя этим несложным советам, полные дамы смогут подчеркнуть свою красоту и выбрать идеальный гардероб.

Напомним, мы уже писали о 5 кожаных вещах, которые будут в моде весной – 2024.

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