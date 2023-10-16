Только правильная техника в макияже: как зрительно увеличить губы без уколов красоты

Помада – это одно из самых популярных косметических средств в мире. Она может не только придать образу яркости, но и зрительно увеличить губы.

Специалисты рассказали, как зрительно увеличить губы с помощью карандаша и помады. В частности, для этого важно правильно подобрать цвет помады и использовать некоторые техники макияжа.

Какие цвета помады подходят для маленьких губ

Если у вас маленькие губы, лучше отказаться от помады ярких цветов, таких как красный, винный, бордовый и розовый. Эти цвета визуально уменьшают губы.

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Больше подойдут чудесные, персиковые и коралловые оттенки. Они подчеркнут естественную красоту губ и делают их более рыхлыми.

Как визуально увеличить губы с помощью макияжа

Вот несколько простых советов, которые помогут вам зрительно увеличить губы с помощью макияжа:

Прорисовывая контур губ карандашом, слегка выходите за контур. Это придаст губам объем.

На верхнюю губу нанесите немного хайлайтера. Это создаст иллюзию больших губ.

Различными цветами помад делайте градиент. Это также поможет зрительно увеличить губы.

Используйте блеск. Он придаст губам сияние и объем.

Кроме того, существуют специальные блески для губ с эффектом увеличения. Они содержат ментол и гиалуроновую кислоту, которые делают губы более рыхлыми.

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