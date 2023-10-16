Только правильная техника в макияже: как зрительно увеличить губы без уколов красоты
Помада – это одно из самых популярных косметических средств в мире. Она может не только придать образу яркости, но и зрительно увеличить губы.
Специалисты рассказали, как зрительно увеличить губы с помощью карандаша и помады. В частности, для этого важно правильно подобрать цвет помады и использовать некоторые техники макияжа.
Какие цвета помады подходят для маленьких губ
Если у вас маленькие губы, лучше отказаться от помады ярких цветов, таких как красный, винный, бордовый и розовый. Эти цвета визуально уменьшают губы.
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Больше подойдут чудесные, персиковые и коралловые оттенки. Они подчеркнут естественную красоту губ и делают их более рыхлыми.
Как визуально увеличить губы с помощью макияжа
Вот несколько простых советов, которые помогут вам зрительно увеличить губы с помощью макияжа:
- Прорисовывая контур губ карандашом, слегка выходите за контур. Это придаст губам объем.
- На верхнюю губу нанесите немного хайлайтера. Это создаст иллюзию больших губ.
- Различными цветами помад делайте градиент. Это также поможет зрительно увеличить губы.
- Используйте блеск. Он придаст губам сияние и объем.
Кроме того, существуют специальные блески для губ с эффектом увеличения. Они содержат ментол и гиалуроновую кислоту, которые делают губы более рыхлыми.
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