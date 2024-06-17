Только треть украинцев поддерживает новый закон о мобилизации: опрос

Социологи КМИС в рамках проекта "Mobilise" провели опрос 26 мая-1 июня. По результатам, среди украинцев нет выраженного отношения к закону об усовершенствовании мобилизации.

В то же время, среди опрошенных социологами больше тех, кто его не поддерживает. Лишь 34% респондентов согласились (скорее или полностью) с утверждением: "Я поддерживаю новый закон о мобилизации", сообщает КМИС.

В то же время, 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились. Еще 14% не ответили на вопросы.

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"Следует подчеркнуть, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не являются свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками". В то же время, еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение", – указали социологи.

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