Топ-10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому

С приходом нового года, мы закладываем много надежд и планов, которые хотелось бы выполнить, чтобы стать лучше. Однако очень часто обещания "начать все с нового листа" и "похудеть к лету" превращаются в очередной самообман. У человека исчезает мотивация и желание двигаться вперед, ведь есть много других дел. Однако сегодня вы получите подборку из 10 вдохновляющих фильмов по версии Rotten Tomatoes, которые добавят мотивацию вашей жизни и, возможно, подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

Повар на колесах (2014)

Повар на колесах

Отличная комедийная история о том, как можно сломать жизнь и начать все заново. По сюжету, карьера успешного шеф-повара Карла Каспера уничтожена. Он при полном ресторане устраивает истерику знаменитому фуд-блоггеру, написавшему гневную рецензию на Карла. Видео скандала быстро попадает на YouTube, а сам Карл на биржу труда. Напрасно прождав новых предложений, Карл решает начать все с самого начала и открывает собственную закусочную в передвижном фургоне. В помощники он берет собственного десятилетнего сына, которого после развода видел редко, и отправляется колесить по южным штатам. И неожиданно становится счастливым человеком.

Все всегда и одновременно (2022)

Все всегда и одновременно

По сюжету Эвелин родилась в Китае, а ныне живет с семьей в Америке. Пожилой папа, муж и дочь – вот о ком она всегда заботится в первую очередь. Вместе с тем пристального внимания женщины нуждаются в всяческих квитанциях за оплату счетов. Борьба с упрямой работницей налоговой в разгаре. Вдруг Эвелин попадает в параллельную действительность. Оказывается, что существует бесконечное количество измерений и в каждом женщина представляет собой разного человека. Путешествуя по мирам, она может впитать в себя множество воспоминаний, умений и навыков. От каждой последующей своей вариации Эвелин учится чему-то крайне необходимому в реальном мире. Поэтому, если повезет, она и тем проклятым бумагам наконец справится.

Умник Уилл Хантинг (1997)

Профессор Джеральд Ламбо, который преподает в Массачусетском технологическом институте, вывешивает задачи для своих студентов, надеясь, что кто-то из них его решит. К удивлению математика, правильный ответ на доске появляется быстро и анонимно. Тогда он ставит более сложную задачу, и находит по его решению молодого уборщика Вилла. Оказывается, у парня есть эйдетическая память и феноменальный интеллект. Но он отказывается пользоваться этими дарами и тратит жизнь зря.

Умник Уилл Хантинг

После очередных неприятностей, Хантингу грозит тюремное заключение. Ламбо предлагает юноше соглашение: он устроит все с полицией, а Уилл за это начнет изучать избранные профессором дисциплины и посещать психоаналитика. Пять профессионалов отказываются от работы с саркастическим гением, и в игру вступает Шон Мегуайр, которому удается достучаться в комплексы своего подопечного, но и Шону предстоит разобраться в себе.

Скрытые фигуры (2016)

Скрытые фигуры (2016)

В центре сюжета – история чернокожих женщин-математиков. Кэтрин Джонсон, Дороти Уоган и Мэри Джексон трудятся в центре NASA, расположенном в штате Виргиния и славящемся своими расистскими настроениями. Поэтому Дороти не повышают в должности, хотя она фактически руководит отделом просчетов, Мэри не может посещать курсы повышения квалификации, которые проходят в "белом" колледже, а Кэтрин вынуждена бегать по нужде в другое здание, поскольку в строительстве, где работает ее группа планирования. полетов, нет "цветных" туалетов. Их профессионализм начинают замечать только когда полет Гагарина ставит NASA в цейтнот и у начальства не остается времени на поддержку расовой дискриминации.

Неприкосновенные / 1+1 (2011)

Неприкосновенные / 1+1 (2011)

Остроумная, трогательная и жизнеутверждающая французская комедия о дружбе больного богача и жизнерадостного бедняка. По сюжету, аристократ Филипп потерпел крушение во время полета на параплане и с того момента оказался полностью парализованным. Он ничего не может делать самостоятельно и нуждается в постоянном наблюдении. Для этого Филипп нанимает в присмотрщики здоровенного веселого мужчину с темным прошлым. Иммигрант открывает новому другу неизведанный мир, лишенный аристократических условностей и пробуждающий в несчастном калеке вкус к жизни.

Бриттани бежит марафон (2019)

Бриттани бежит марафон (2019)

27-летняя Бриттани Форглер из Нью-Йорка по ночам гуляет в ночных клубах, а утром с трудом доползает до работы. После того, как очередное медицинское обследование показывает значительное ухудшение ее здоровья, Бриттани решает заняться бегом. Она одевает кроссовки и пробегает первую сотню метров. Затем еще одну. Девушке удается преодолеть милю, и она решает, что пора начинать готовиться к марафону.

Юлия и Джулия (2009)

Фильм рассказывает о жизни двух женщин, принадлежащих к разным эпохам и социальным слоям, но одинаково увлеченных кулинарией и постоянной работой над собой. Джули Пауэлл мечтает о писательской карьере, но очереди из издателей у ее двери, к сожалению, не наблюдается. Чтобы отвлечься от ежедневной рутины, она решает поставить перед собой цель: за год приготовить более пятисот рецептов, описанных в известной книге Джулии Чайлд. Рассказ о своих поварских приключениях Джули оформляет в ежедневные заметки, публикуемые в личном блоге.

Юлия и Джулия (2009)

Параллельно этой истории показана и жизнь самой миссис Чайлд. Оказавшись во Франции через службу мужа, она со всей присущей ей страстью стала постигать местную кухню. Свой опыт она перенесла в книгу, которая на долгие годы стала флагманом поварского искусства. Сложности, возникающие на пути обеих женщин, делают их только сильнее. А поддержка близких лишний раз помогает убедиться, что они идут по правильному пути.

Жизнь Пи (2012)

Жизнь Пи (2012)

Невероятно красивая приключенческая история о долгом и опасном путешествии мальчика по открытому океану в компании хищного тигра. По сюжету, писатель приходит в гости к живущему в Канаде индейцу Пи Пателю. Близкий друг семьи Пателя по имени Фрэнсис рассказал писателю о том, что у Пи есть отличная история, которая его наверняка заинтересует. У писателя не получился последний роман, и ему очень нужен хороший сюжет. Пи угощает писателя вегетарианскими блюдами и рассказывает свою историю. Так, путешествуя на корабле из Индии в Канаду, Пи, его семья и все животные их зоопарка выброшены в море во время ужасного шторма. Выживает один только Пи: неделями он дрейфует по волнам в спасательной шлюпке в компании злобного тигра.

Лев (2016)

Лев (2016)

По сюжету мальчик Сару из очень бедной семьи в возрасте пяти лет теряется и оказывается на другом конце страны. Там, в полутора тысячах километров от родного дома, не зная название своего города и не понимая местного языка, Сару становится сначала бродягой, а затем питомцем приюта. Год спустя судьба улыбается мальчику – его усыновляет состоятельная австралийская пара, отвозящая Сару на другой континент, окружающая заботой и любовью. Но образ матери и брата не отпускает парня, и через 25 лет уже студентом он начинает искать свою индийскую семью.

Всегда говори "Да" (2008)

Всегда говори ''Да'' (2008)

Сюжет повествует о замкнутом нелюдимом и интровертивном мужчине, который всегда на все вопросы отвечает "нет". Он практически не общается с окружающими людьми. Но вот по совету друга он попадает на семинар "Да – новый вид нет" и жизнь его круто меняется. Теперь он на все вопросы отвечает только "да". Поначалу это приводит его к отчаянию, но после его очередного "да" открывает для него новые возможности.

Напомним, после напряженной работы, хочется просто отключить мозг и посмотреть что-нибудь полезное и успокаивающее. Поэтому UAportal подготовил список 7 лучших фильмов, которые следует просматривать перед сном.

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