Топ-3 народных стиральных средства, которые категорически нельзя использовать: уничтожат стиральную машину

Специалисты предупреждают о потенциальной опасности использования определенных средств для стирки в стиральных машинах, которые могут негативно повлиять на их работу.

Об этом пишет radiotrek.

Исследования показали, что некоторые популярные комбинации веществ могут привести к поломке машины.

Как известно, интернет переполнен лайфхаками, обещающими улучшить результаты стирки с помощью дополнительных ингредиентов, например уксуса. Однако, следует помнить, что использование уксуса для стирки белья в автоматических машинах не безопасно.

Уксусная кислота может привести к потенциальным повреждениям стиральной машины и привести к значительным затратам на ремонт. Поэтому следует воздержаться от использования уксуса во время стирки.

Важно понимать, что уксус можно использовать для полоскания, сохранения цвета, удаления запахов и других целей, но концентрированный уксусный раствор агрессивен к некоторым компонентам стиральных машин, в частности резиновых уплотнителей, что впоследствии может повлечь их повреждение или износ.

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Если вы планируете использовать уксус во время стирки, важно обязательно проверить инструкции от производителя или обратиться в службу поддержки, чтобы убедиться, что это не нарушит гарантийные условия и не приведет к нежелательным последствиям для машины.

Кроме того, важно не использовать избыточное количество соли и соды. На самом деле эксперты рекомендуют использовать только лимонную кислоту. Максимально допустимая доза – 80 мл на одну стирку.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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