Топ-5 шокирующих побочных эффектов антибиотиков

Изобретение антибиотиков стало настоящей революцией в истории медицины. Человечество научилось преодолевать самые опасные эпидемии, от которых до этого умирали миллионы. Сегодня же ученые все чаще называют сопротивляемость бактерий антибиотикам бомбой замедленного действия. Есть предположения, что в ближайшем будущем даже удаление аппендицита может угрожать жизни пациенту.

Антибиотики не только теряют свою эффективность, но и все чаще становятся причиной инвалидности и смерти.

Какие осложнения может вызвать длительная антибиотикотерапия?

Как из-за нецелевого назначения антибиотиков можно лишиться кишечника, а то и жизни?

Почему пробиотики не спасут?

Оправданы ли антибиотики

Антибиотики применяют в медицине для лечения инфекций, вызванных бактериями. К примеру, при таких опасных для жизни состояниях, как пневмония и сепсис, острый фарингит, инфекции мочевыводящих путей, без антибиотиков не обойтись. Они также жизненно необходимы пациентам после операций и химиотерапии.

Против вирусов, вызывающих простуду, грипп или COVID-19, антибиотики бесполезны. Однако не только пациенты, но и врачи часто нецелесообразно назначают эти препараты, что может вызвать массу побочных эффектов, опасных для здоровья и даже для жизни. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC в США 1 из 5 обращений в отделение неотложной помощи, связано с побочными эффектами антибиотиков.

Есть ряд общих побочных действий антибиотиков, к которым относятся:

аллергическая сыпь;

головокружение, тошнота;

диарея, рвота;

боль в животе или спазмы;

грибковые инфекции;

светочувствительность.

Большинство из этих побочных эффектов исчезает после того, как пациент перестает принимать антибиотик. Некоторые из них требуют дополнительного лечения. Длительный прием нескольких антибиотиков может стать серьезной угрозой для здоровья. Существуют опасные побочные эффекты, которые могут привести к инвалидизации и даже смерти:

инфекция Clostridioides difficile, которая вызывает тяжелую диарею и может привести к серьезному повреждению толстой кишки.

тяжелые аллергические реакции, такие как свистящее дыхание, крапивница, одышка и анафилаксия.

Хирург Юрий Ловицкий отмечает, что о проблеме побочных эффектов антибиотиков в научных кругах начали активно обсуждать относительно недавно:

"К примеру, я помню времена, когда после плановой герниопластики назначали три (!) антибиотика, потому что за это были очень "благодарны" фармацевтические компании. К счастью, ситуация изменилась, мы узнали, что такое антибиотикопрофилактика, синергия и антибиотикорезистентность. Мы увидели, что после плановой герниопластики люди выживают, получая только 1 дозу препарата АБ перед операцией", - делится врач.

Грибковая инфекция и светочувствительность

Убивая вредные бактерии, антибиотики нарушают баланс естественной флоры организма, уничтожая полезные микроорганизмы. В результате у пациентов часто возникают грибковые инфекции полости рта, пищеварительного тракта или влагалища. Без дополнительного лечения здесь не обойтись. Такие антибиотики как ципрофлоксацин, доксициклин и левофлоксацин могут также вызывать светочувствительность.

Анафилаксия и колит толстой кишки

В редких случаях антибиотики могут вызывать чрезвычайно серьезную аллергическую реакцию, известную как анафилаксия, которая приводит к летальному исходу.

Учащенное сердцебиение, красная зудящая сыпь, отек лица, рта и горла, сильное свистящее дыхание, кашель или затрудненное дыхание - основные признаки анафилактического шока. Если у пациента есть хоть малейшие признаки анафилаксии, нужно немедленно обратиться в медучреждение.

Колит толстой кишки, вызванный бактерией Clostridium difficile, - это одно из самых опасных побочных эффектов длительной антибиотикотерапии. Поскольку бактерия устойчива к большинству доступных антибиотиков, заболевание трудно поддается лечению.

Хирург Юрий Ловицкий считает, что главная причина таких состояний - это нецелесообразная антибиотикотерапия:

"Мы до сих пор часто наблюдаем случаи нецелевого назначения антибиотиков и осложнения после этого. Одно из них – антибиотикоассоциированный колит. Он вызывается бактериями Clostridioides difficile и многие из нас с ним сталкивались лично. При легких формах это может быть просто диарея, которая самостоятельно проходит в течение 2-3 дней после отмены АБ", - утверждает врач.

По словам Ловицкого, при тяжелых формах колит толстой кишки - это заболевание с выраженной болью, интоксикацией и гипертермией, поэтому пациент обязательно нуждается в госпитализации. Колит, вызванный бактерией C.difficile, лечится отменой или заменой антибиотика пероральным метронидазолом и ванкомицином. Хоть это и эффективно, но также имеет ряд побочных действий:

перфорация кишки;

дыхательная недостаточность;

острая почечная недостаточность;

необходимость применения симпатомиметиков;

повышенный уровень лейкоцитов в крови.

"К сожалению, "золотым стандартом" при этой патологии является тотальная абдоминальная коллектомия. Операция, при которой удаляется почти вся толстая кишка. И эта операция инвалидизирует человека", - говорит Ловицкий.

По словам хирурга, лишь за последние 3 месяца он полностью удалил толстую кишку у 2 пациентов. При этом они получали неаргументированную пролонгированную АБ-терапию.

Один из них после эндопротезирования тазобедренного сустава, другой – после протезирования аорты.

"К сожалению, ни в первом, ни во втором случае антибиотики не были отменены после появления диареи. Оба были госпитализированы с симптомами тяжелой интоксикации, а показаниями к операции был токсический мегаколон со всеми его проявлениями ", - делиться хирург.

Пробиотики бессильны?

Роль пробиотиков при антибиотикотерапии - преувеличена, - считают последние исследования ученых. Это подтверждает и Ловицкий: все пациенты, которым он удалял толстую кишку после осложненного колита, принимали пробиотики. Израильские ученые из Института имени Вейцмана провели исследование, которое показало бесполезность пробиотиков для микрофлоры кишечника. Ученые смешали 11 полезных бактерий и давали коктейль из пробиотиков 25 участникам на протяжении месяца. Затем у участников эксперимента взяли пробы из различных участков желудка, толстого и тонкого кишечника.

Результат удивил исследователей: у большинства участников поступившие в организм полезные бактерии покидали его естественным путем через короткий промежуток времени .

Как видим, продолжительная терапия несколькими антибиотиками не оправдана даже после оперативных вмешательств. Однако такая практика в современной медицине существует до сих пор. Опыт хирургов показывает: основная причина тяжелого, хронического колита, вызванного бактерией C-difficile, - это неоправданная антибиотикотерапия. Последствия чрезмерного увлечения антибиотиками весьма плачевны - сопутствующие заболевания, смерть или инвалидизация.

А если вы до сих пор верите в силу пробиотиков, выпейте лучше для успокоения души домашний йогурт.