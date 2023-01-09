Топ-6 комнатных растений для офиса: как правильно выбрать и ухаживать

Работая в офисном помещении, каждому человеку иногда хочется сделать его более уютным и домашним. Для таких целей лучше всего подойдут различные зеленые растения, которые кроме декоративной функции приносят огромную пользу. Они насыщают воздух кислородом, повышают уровень влажности в помещении, очищают воздух от бактерий и других вредных веществ. Давайте разберемся, какие цветы можно держать в офисе.

Диффенбахия

Диффенбахия имеет хорошую окраску листьев, которая имеет продолговатую форму. Растет в высоту и ширину. При хорошем уходе кустарник быстро растет и образует много листьев и стеблей.

Диффенбахия

Не любит прямых солнечных лучей. Если цветок расположить неправильно, то окрас листьев будет светло зеленым, также они могут выгорать. Ставить горшок нужно рядом с оконным пространством, но если сильный свет, то обязательно затемнять окно. Диффенбахия влаголюбива. Листья необходимо протирать от пыли и грязи, можно устраивать холодный душ.

Монстера

Имеет необычную форму листьев, будто ее порезали ножницами, вечнозеленое растение. Нуждается в подпорках – палка, ступеньки, которые нужно вонзить в горшок. Родина растения Мексики.

Монстера

Монстеры чувствительны к смене места, поэтому нужно выбрать одно место и не двигать растение. В комнатных условиях вытягиваются на несколько метров, поэтому лучше выращивать в просторных условиях: холли, фойе.

Любит рассеянный свет, не любит тень и прямые солнечные лучи. Влаголюбива. Листья необходимо протирать влажной тряпочкой, можно устраивать растению холодный душ.

Спатифиллум

Женское счастье, белый парус – все это привычные названия растения под названием спатифиллум. Ее цветок напоминает цветы каллы.

Спатифиллум

Любит рассеянный свет. В тени приобретает темно-зеленую окраску и перестает цвести. Любит обильный полив, но следующий необходимо совершать когда земляной ком просох. На дне горшка обязательно разместить воздушную прослойку из пробок, поскольку спатифиллум не любит застой влаги.

Антуриум

Антуриум – яркое украшение интерьера. Об антуриуме говорят, что он "мужское счастье". По виду и уходу он напоминает спатифиллум.

Антуриум

Чаще всего в продаже можно увидеть растения с красными цветами. Любит рассеянный свет, не прямые солнечные лучи. Обильный полив. Но здесь нужно придерживаться правила: лучше не долить, чем перелить. Чрезмерная влажность губительна.

Аглаонема

Аглаонема родственница диффенбахии, и потому они очень похожи снаружи. Отличается более вытянутыми листьями и меньшими размерами.

Аглаонема

В хороших условиях аглаонема цветет. Это растение обитательница тропиков, поэтому предпочитает теплые помещения. Слишком горячий воздух или сквозняк губительны. Яркий рассеянный свет для листьев пестрых форм, если растение имеет один тон, то притенение. Летом обильный полив. Не допускать переувлажнения почвы.

Сансевиерия

Неприхотливое растение. Другие названия – "тещин язык", "щучий хвост". Чаще листья растут вертикально в длину до 1 метра и более.

Сансевиерия

Родина растения – южная Африка. Летом можно размещать ее на улице, защищая от осадков. Есть примета, что все ссоры останутся в прошлом, листья поглощают отрицательную энергию, растение активизирует умственные способности. Светолюбива, переносит легкую полутень. Опасный избыточный полив, не следует поливать слишком часто, не производить полив в розетку, поскольку это приведет к загниванию. Летом поливать 1 раз в неделю, иногда реже.

На что обратить внимание при выборе

Следует помнить, что не каждый цветок сможет пережить напряженную атмосферу в офисе. Выбирая растение, следует обратить внимание на следующие факторы:

Цветок обязательно должен быть неприхотлив как к условиям проживания, так и уходу. Это связано с тем, что времени на постоянный полив, подкормки и обрезки в офисе точно не будет.

Растение должно быть ярким, лучше выбрать насыщенный зеленый цвет, который поможет разрядить зрение после продолжительной работы за компьютером.

Также у растений в офисе должен отсутствовать запах, потому что он может вызвать раздражение или аллергию, как у работников, так и у посетителей.

Выбирайте цветок в соответствии с размерами вашего кабинета. Для узкого помещения подойдут растения с дугообразными стеблями и мелкими листьями.

Не берите кактусы – они будут собирать офисную пыль на иглах.

Напомним, UAportal подготовил список 8 комнатных растений, за которыми легко ухаживать. Их можно пересаживать раз в несколько лет, они отлично терпят условия квартир с их сухим воздухом, мирятся с нехваткой света и нерегулярностью полива.

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