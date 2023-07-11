Топ-6 методов растянуть севшую после стирки одежду

Одежда часто садится даже при правильном уходе. Особенно это касается изделий из натуральных тканей. UaPortal подскажет, как спасти растянутую одежду.

Повторное замачивание в воде

Замочите в прохладной воде на 10-15 минут, после чего отожмите сухим полотенцем и разложите на горизонтальной поверхности. Под вещь подложите полотенце и периодически растягивайте руками, а полотенце меняйте на сухое.

Растяжение с помощью пара (не подходит для изделий из шерсти)

Замочите вещь в воде, после чего разложите ее на горизонтальной поверхности, разогрейте утюг и переведите в режим пара. На одежду выложите марлю и разглаживайте при этом растягивая в разные стороны.

Растяжение с помощью холода

Замочите вещь в мыльной воде на полчаса. После этого скрутите ее, сложите в пакет и положите в морозилку в сутки. После этого извлеките вещь, разморозьте и высушите.

Растяжка глажкой (не подходит для трикотажа)

Замочите вещь в холодной воде. Затем разложите на гладильной доске и растягивайте в разные стороны, после чего гладьте. Все еще влажную вещь выложите на ткань прижмите с краев чем-нибудь тяжелым. Дождитесь высыхания.

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Растяжение с перекисью водорода ( перед использованием проведите тест на стойкость краски)

В 5 литрах воды растворите 4 столовые ложки перекиси аптечной концентрации и в этом растворе замочите вещь на 30 минут. Затем отожмите ее полотенцем и повесьте сушиться, периодически растягивая.

Растяжение с уксусом

Белый уксус нужно развести с водой в пропорции 1:2 и опустить в него вещь на 30 минут и отожмите полотенцем, аккуратно растягивая и высушите.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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