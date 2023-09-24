Высокое кровяное давление становится проблемой, когда вы не в состоянии проживать свою жизнь - выполнять ежедневные дела, работать, заниматься любимыми увлечениями и даже общаться с друзьями и близкими. Гипертензия может привести к сердечному приступу и сердечной недостаточности, инсульту, заболеванию почек. Именно поэтому высокое давление нужно лечить специальной терапией и здоровыми привычками. Какие существуют естественные способы преодоления гипертензии? Какими препаратами лечат пациентов с высоким давлением? Насколько они эффективны и чем чреваты для здоровья?

Гипертония: когда начинать лечение?

При высоком кровяном давлении на артерии воздействует слишком большая нагрузка, что приводит к повреждению кровеносных сосудов и остальных органов, которые вынуждены переносить такую неестественную для организма нагрузку.

Если у вас высокое кровяное давление, вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь. Это означает, что у вас высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний - инсульта, инфаркта, повреждений сосудов почек и глаз.

При оценке гипертензии используются 2 параметра - систолическое и диастолическое давление. Систолическое давление - это максимальное давление, оказываемое в артериях при сокращении сердца, диастолическое - минимальное давление в этих же сосудах между сердечными сокращениями.

Артериальное давление считается нормальным у взрослых, если верхнее число находится в пределах 90-120, а нижнее - между 60-80.

По данным Национального института здравоохранения в США NICE, нужно начинать терапию или менять образ жизни и питание при таких показателях артериального давления:

Если вам меньше 80 лет и ваше кровяное давление постоянно превышает 140/90 мм рт. ст. (или 135/85 мм рт. ст. дома), – врачи рекомендуют менять некоторые привычки в питании и образе жизни без приема лекарств.

Такие же рекомендации эксперты дают пациентам старше 80 лет с давлением 150/90 мм рт. ст. (или 145/85 мм рт. ст. дома).

Если ваше артериальное давление постоянно превышает 140/90 мм рт. ст. (или 135/85 мм рт. ст. дома) и у вас высокий риск возникновения других проблем – кроме изменения образа жизни, вам предложат терапию для снижения артериального давления.

Если ваше давление постоянно превышает 160/100 мм рт.ст., вам нужно принимать лекарства для снижения артериального давления, а также подкорректировать питание и образ жизни.

Что привнести в образ жизни, чтобы снизить высокое давление?

Всем пациентам с гипертонией, независимо от применения специальной терапии, врачи рекомендуют придерживаться нескольких здоровых привычек, которые естественным образом способствуют снижению давления:

Сократите потребление соленых и копченых продуктов, а также соли до уровня менее 6 г в день (примерно 1 чайная ложка).

Придерживайтесь сбалансированного питания с низким содержанием жиров. Включите в свой рацион зелень, овощи, фрукты, цельнозерновые, полезные жиры (рыбий жир, оливковое и льняное масло), темный хлеб из муки грубого помола. Также рекомендованы кисломолочные продукты, щелочная минеральная вода, лимонный сок.

Откажитесь от курения и сократите потребление алкоголя. В идеале полностью отказаться от спиртных напитков. Исключением может быть бокал сухого вина 2-3 раза в неделю.

Включите в свою жизнь любимый вид физической нагрузки, включая ходьбу и плавание.

Максимально сократите кофеин, который содержится в кофе, черном и зеленом чае, энергетиках и коле.

Старайтесь ежедневно высыпаться: правильная гигиена сна благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует снижению давления.

Современная терапия: препараты для снижения давления

Для лечения гипертонии современная медицина применяет несколько видов препаратов, которые назначаются пациентам в зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Эти лекарства по-разному действуют на организм и, как правило, применяются комплексно. Перед началом терапии стоит учесть побочные эффекты и риски.

Ингибиторы АПФ

Ингибиторы АПФ способствуют расслаблению кровеносных сосудов, тем самым снижая артериальное давление. Распространенные примеры таких препаратов:

эналаприл;

лизиноприл;

периндоприл;

рамиприл.

Сухой кашель, головные боли, сыпь и головокружения - именно такие побочные эффекты наиболее часто наблюдаются у пациентов.

Блокаторы рецепторов ангиотензина-2 (БРА)

Действие БРА аналогично ингибиторам АПФ. Их часто рекомендуют в случае, если ингибиторы АПФ вызывают много неприятных побочных эффектов. К этим видам лекарств относятся:

кандесартан;

ирбесартан;

лозартан;

валсартан;

олмесартан.

Эксперты называют такие побочные эффекты как: головокружение, головные боли, симптомы ОРВИ и простуды.

Блокаторы кальциевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов также расширяют кровеносных сосуды, что способствует снижению кровяного давления. Они блокируют попадание кальция в гладкомышечные клетки сердца и кровеносных сосудов, что заставляет сердце биться с меньшей силой, помогая кровеносным сосудам расслабиться. В результате кровяное давление снижается.

К ним относятся:

амлодипин;

фелодипин;

нифедипин;

дилтиазем;

верапамил.

При приеме этих лекарственных средств некоторые пациенты жалуются на головные боли, опухшие лодыжки и запор. Употребление цитрусового сока (особенно грейпфрутового) может увеличить риск побочных эффектов.

Диуретики

Диуретики способствуют частому мочеиспусканию и действуют таким образом, что устраняют с организма лишнюю воду и соль через мочу. Их часто используют для замены блокаторов кальциевых каналов при выраженных побочных действиях и сердечной недостаточности.

К диуретикам относятся индапамид, бендрофлуметиазид, буметанид, хлорталидон, фуросемид.

Стоит учесть, что диуретики вымывают калий и натрий из организма, поэтому при длительном использовании врачи рекомендуют следить за уровнем этих минералов в организме. Возможные побочные эффекты включают головокружение при вставании, повышенную жажду, частые походы в туалет.

Бета-блокаторы

Бета-блокаторы снижают кровяное давление, способствуя более медленному сердцебиению. Раньше эти препараты были популярным средством лечения высокого кровяного давления. Сейчас же их используют или в комплексе с другими лекарствами, или в случае, когда другие средства не помогают.

Атенолол и бисопролол - самые распространенные примеры этих препаратов.

Синдром холодных рук и ног, головокружение, головные боли, ощущение усталости и упадок сил - частые побочные эффекты при использовании этих лекарственных средств.

Альфа-блокаторы

В определенных стрессовых ситуациях наш организм вырабатывает гормоны катехоламины, которые еще называют "гормонами стресса". Они участвуют в передаче нервных импульсов в мозг. Когда они попадают в кровь, кровеносные сосуды сужаются, а сердце бьется быстрее и с большей силой, что вызывает повышение кровяного давления. Альфа-блокаторы блокируют связывание катехоламинов с альфа-рецепторами, в результате чего кровь течет по кровеносным сосудам более свободно. Это помогает снизить кровяное давление.

К альфа-блокаторам относятся: доксазозин, празозин и теразозин.

Центральные агонисты

Некоторые препараты от гипертонии воздействуют на центральную нервную систему, а не непосредственно на сердечно-сосудистую. В результате сердце работает не так интенсивно и кровь течет легче, что снижает кровяное давление. К лекарствам этого класса относятся:

клонидин;

гуанфацин;

метилдопа. Центральные агонисты часто вызывают сонливость и слабость.

Сосудорасширяющие средства

Сосудорасширяющие препараты расслабляют мышцы стенок кровеносных сосудов, особенно мелких артерий. Это расширяет кровеносные сосуды и позволяет крови легче течь по ним. В результате кровяное давление снижается.

К сосудорасширяющим лекарственным средствам при гипертонии относятся гидралазин и миноксидил.

Антагонисты рецепторов альдостерона

Антагонисты рецепторов альдостерона блокируют гормон коры надпочечников альдостерон. Это способствует уменьшению жидкости в организме, что помогает снизить кровяное давление. К антагонистам рецепторов альдостерона относятся эплеренон и спиронолактон.

Прямые ингибиторы ренина

Прямые ингибиторы ренина DRI блокируют в организме химическое вещество под названием ренин, что помогает расширить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. Единственный тип DRI, который сейчас доступен в США, - это алискирен.

Высокое кровяное давление - это опасное заболевание, которое требует лечения для предотвращения более серьезных проблем со здоровьем. И лучшее лекарство от него с наименьшим количеством побочных эффектов для каждого пациента будет разным. Людям с высоким давлением стоит учесть, что кроме терапии и специальной диеты, важно включить в свои будни регулярные физические упражнения. По мнению экспертов, умеренная физическая активность укрепляет сердце, заставляя его работать более эффективно, что приводит к снижению артериального давления.