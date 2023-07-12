Топ-семь секретов идеальной кожи от японок
Японские женщины все еще практикуют древние рецепты красоты. Это позволяет выглядеть моложе своего возраста благодаря особому вниманию к уходу за кожей и волосами.
Массаж лица
Один из главных секретов красоты японок – ежедневный массаж лица. Этот массаж помогает сохранять упругость кожи, естественный блеск и безупречный овал лица. Кроме того, массаж улучшает эффективность уходных средств, способствует процессу регенерации, очищает кожу от токсинов и дарит ощущение бодрости и свежести.
Масла
Использование масел для снятия макияжа также популярно среди японок. Многие японские косметические бренды предлагают масляные средства для демакияжа. Масло идеально подходит для сухой и чувствительной кожи, а также для комбинированного типа кожи, поскольку она бережно очищает кожу от макияжа и загрязнений, не превращая ее в жирную. После снятия макияжа, рекомендуется использовать легкий лосьон, чтобы удалить остатки масла и сохранить увлажненность кожи.
Лосьон
Лосьон также играет немаловажную роль в уходе за кожей для японок. Они тщательно подбирают идеальный лосьон для своей кожи и наносят его на лицо ватным диском или легкими постукиваниями пальцев.
Матча
Матча, японский зеленый чай, также занимает почетное место в ритуалах по уходу за кожей у японок. Зеленый чай содержит мощные антиоксиданты, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, улучшает обмен веществ и помогает организму выводить токсины. Японки активно используют косметику, содержащую матча, для ухода за кожей.
Читайте также: Забудете о перхоти и жирных волосах: названы лучшие эфирные масла для волос
Рисовые отруби
Рисовые отруби – это еще один секрет японской красоты. Они обладают мощными антиоксидантными свойствами и богаты витаминами, способствующими сохранению молодости кожи. Средства по уходу за кожей, содержащие рисовые отруби, укрепляют кожу, делают ее гладкой и сияющей.
Теплая ванна
Расслабление в теплой воде – это еще один важный элемент ритуала ухода за собой для японок. После напряженного рабочего дня они уводят время для горячей воды, душа или ванны. Вода помогает снять усталость и стресс, расслабляет тело.
Питание
Сбалансированное питание также играет немаловажную роль в уходе за кожей для японок. Они соблюдают рацион, включающий рис, соевые продукты, фрукты, овощи, грибы, рыбу и другие сезонные продукты.
Напомним, мы уже писали, как приготовить домашний шампунь с кофе и корицей, чтобы восстановить волосы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !