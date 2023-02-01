Торт, печенье и пудинг: как приготовить вкусные десерты за 10 минут

Проводить много времени на кухне мало кому хочется. Приготовление блюд должно доставлять удовольствие и вкусный результат. Поэтому, если вы решили устроить чаепитие или нет десерта для праздничного стола, а времени мало – воспользуйтесь быстрыми рецептами. UAportal подобрал для вас лучшие вкусности, которые легко готовятся, прекрасно смотрятся и изысканно смакуют.

Банановый пудинг в микроволновке

Банановый пудинг

Вам понадобятся:

Спелый банан – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 25 г

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Молоко – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Как готовить:

Очистите банан, порежьте в миску и сделайте вилкой пюре.

Влейте молоко, яйцо. Добавьте сахар и растаявшее масло.

Всыпьте просеянную муку и добавьте разрыхлитель. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Форму для выпечки смажьте маслом и поместите в нее тесто.

Выставьте максимальную мощность в микроволновке и выпекайте 4 минуты. Пудинг должен подняться и получить нежную ячеистую текстуру.

Переверните пудинг на блюдце или подайте в форме, где он готовился.

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Шоколадное печенье

Шоколадное печенье

Для приготовления понадобятся:

Орехи (кешью, грецкие или другие) – 1 стакан

Финики – ¾ стакана

Овсянка – ¼ стакана

Черный шоколад – 100 г

Соль – щепотка

Как готовить:

Поместите орехи в чашу блендера и перебейте на большой мощности в мелкую крошку.

Удалите косточки из фиников. Натрите шоколад на мелкой терке. Добавьте овсянку, шоколадную стружку и финики в чашу блендера к другим продуктам. Всыпьте щепотку соли и снова включите блендер в минуту.

Смочите ладони водой. Разделите массу на небольшие кусочки и сформуйте печенье. Оставьте настояться час и подавайте в чай.

Торт из печенья

Торт из печенья

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Сметана – 0,5 л.

Крекеры без соли – 0,5 кг

Сахар – 1 стакан

Банан – 3-4 шт.

Шоколад – 100 г

Как готовить:

Подготовьте продукты. Взбейте сметану с сахаром с помощью миксера до полного растворения кристалликов. Нарежьте бананы на кружочки.

Выложите печенье на блюдо, чтобы образовалось ровное основание. Можно в несколько слоев – зависит от толщины крекера.

Щедро промажьте "корж" взбитой сметаной. Сверху уложите слой банановых кружочков.

Повторяйте этапы, пока не закончатся ингредиенты, но оставьте десяток крекеров для украшения. Измельчите их в крошку и смешайте с натертым шоколадом. Украсьте торт этой посыпкой.

Оставьте торт пропитываться в холодильнике на 1 час.

Напомним, UAportal рассказал, как приготовить ленивые котлеты по-киевски. Их вкус практически не отличается, а время приготовления гораздо меньше, чем для оригинального рецепта.

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