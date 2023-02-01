Торт, печенье и пудинг: как приготовить вкусные десерты за 10 минут
Проводить много времени на кухне мало кому хочется. Приготовление блюд должно доставлять удовольствие и вкусный результат. Поэтому, если вы решили устроить чаепитие или нет десерта для праздничного стола, а времени мало – воспользуйтесь быстрыми рецептами. UAportal подобрал для вас лучшие вкусности, которые легко готовятся, прекрасно смотрятся и изысканно смакуют.
Банановый пудинг в микроволновке
Вам понадобятся:
- Спелый банан – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 25 г
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Молоко – 1 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Как готовить:
Очистите банан, порежьте в миску и сделайте вилкой пюре.
Влейте молоко, яйцо. Добавьте сахар и растаявшее масло.
Всыпьте просеянную муку и добавьте разрыхлитель. Тщательно перемешайте ингредиенты.
Форму для выпечки смажьте маслом и поместите в нее тесто.
Выставьте максимальную мощность в микроволновке и выпекайте 4 минуты. Пудинг должен подняться и получить нежную ячеистую текстуру.
Переверните пудинг на блюдце или подайте в форме, где он готовился.
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Шоколадное печенье
Для приготовления понадобятся:
- Орехи (кешью, грецкие или другие) – 1 стакан
- Финики – ¾ стакана
- Овсянка – ¼ стакана
- Черный шоколад – 100 г
- Соль – щепотка
Как готовить:
Поместите орехи в чашу блендера и перебейте на большой мощности в мелкую крошку.
Удалите косточки из фиников. Натрите шоколад на мелкой терке. Добавьте овсянку, шоколадную стружку и финики в чашу блендера к другим продуктам. Всыпьте щепотку соли и снова включите блендер в минуту.
Смочите ладони водой. Разделите массу на небольшие кусочки и сформуйте печенье. Оставьте настояться час и подавайте в чай.
Торт из печенья
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Сметана – 0,5 л.
- Крекеры без соли – 0,5 кг
- Сахар – 1 стакан
- Банан – 3-4 шт.
- Шоколад – 100 г
Как готовить:
Подготовьте продукты. Взбейте сметану с сахаром с помощью миксера до полного растворения кристалликов. Нарежьте бананы на кружочки.
Выложите печенье на блюдо, чтобы образовалось ровное основание. Можно в несколько слоев – зависит от толщины крекера.
Щедро промажьте "корж" взбитой сметаной. Сверху уложите слой банановых кружочков.
Повторяйте этапы, пока не закончатся ингредиенты, но оставьте десяток крекеров для украшения. Измельчите их в крошку и смешайте с натертым шоколадом. Украсьте торт этой посыпкой.
Оставьте торт пропитываться в холодильнике на 1 час.
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