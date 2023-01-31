Как приготовить ленивые котлеты по-киевски: простой рецепт известного украинского блюда

Котлета по-киевски – легендарное блюдо, которому больше ста лет. Приготовление классического рецепта занимает много времени. Но что делать, если котлету хочется, а времени на приготовление нет? Здесь на помощь придет рецепт ленивых котлет по-киевски. Они также готовятся из куриного филе и сливочного масла внутри, поэтому разницу по вкусу вы почти не заметите. Процессом приготовления поделилась фудблогерка Юлия.

Вам понадобятся:

Куриное филе – 800 г

Манная крупа – 80 г (10 г на 100 г филе)

Соль, паприка, черный перец, сушеный чеснок – по вкусу

Лук – 2 шт

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 100 г

Зелень, чеснок – по вкусу

Панировочные сухари

Приготовление:

Сначала приготовим масло. Мягкое сливочное масло перемешать с зеленью, чесноком, щепоткой соли и перца и сформировать в колбаску с помощью пакета или пергамента заморозить (можно не морозить, а наполнять котлету мягким маслом используя ложку).

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Филе: пропустить лук через мясорубку, добавить манку, соль, перец, паприку, чеснок и яйцо, перемешать и хорошо отбить. Дать постоять минут 10–15, а можно оставить на ночь.

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Лепим котлеты мокрыми руками, создавая овальную форму и укладывая внутрь кусочки порезанного замороженного масла.

Обваливаем в сухарях и обжариваем хорошо в разогретом масле на средней температуре до золотистого цвета. Масла должно быть много, чтобы полностью покрывало котлеты.

После приготовления желательно разложить котлеты на кухонное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавайте котлеты горячими, чтобы при разрезании из них вытекло теплое масло. Пусть вкушает!

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