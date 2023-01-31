Як приготувати ліниві котлети по-київськи: простий рецепт відомої української страви

Котлета по-київськи – легендарна страва, якій понад сто років. Приготування класичного рецепта займає багацько часу. Але що робити, якщо котлету хочеться, а часу на приготування нема? Тут на допомогу прийде рецепт лінивих котлет по-київськи. Вони також готуються з курячого філе та вершкового масла всередині, тому різницю в смаку ви майже не помітите. Процесом приготування поділилась фудблогерка Юлія.

Вам знадобляться:

Куряче філе – 800 г

Манна крупа – 80 г (10 г на 100 г філе)

Сіль, паприка, чорний перець, сушений часник – за смаком

Цибуля – 2 шт

Яйце – 1 шт

Вершкове масло – 100 г

Зелень, часник – за смаком

Панірувальні сухарі

Приготування:

Спочатку приготуємо масло. М’яке вершкове масло перемішати із зеленню, часником, дрібка солі та перцю і сформувати в ковбаску за допомогою пакета або пергаменту заморозити (можна не морозити, а наповнювати котлету м’яким маслом використовуючи ложку).

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Філе: цибулю пропустити через м’ясорубку, додати манку, сіль, перець, паприку, часник та яйце, перемішати і добре відбити. Дати постояти хвилин 10-15, а можна залишити на ніч.

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Ліпимо котлети мокрими руками, створюючи овальну форму, та вкладаючи всередину шматочки порізаного замороженого масла.

Обвалюємо в сухарях і обсмажуємо добре в розігрітій олії на середній температурі до золотистого кольору. Масла має бути багато, щоб повністю покривало котлети.

Після приготування бажано розкласти котлети на кухонний рушник, аби він увібрав зайвий жир. Подавайте котлети гарячими, щоб при розрізанні з них витекло тепле масло. Нехай смакує!

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