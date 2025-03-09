Трамп готов давить на Россию: новые санкции и условия для мира

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять президенту Владимиру Зеленскому, что если он не поддержит его усилия по немедленному прекращению войны, Вашингтон больше не будет поддерживать Украину, заявил бывший начальник штаба Совета национальной безопасности и заместитель председателя по американской безопасности в America First Policy Institute Фред Флейц.

"Я думаю, Зеленский будет твердым с Трампом. Проблема в том, что русские фактически усилили войну за последнюю неделю. Это потребует, я думаю, очень жестких санкций США, но также и кое-чего еще. Я думаю, что г-н Трамп должен будет ясно дать понять президенту Путину. Это единственная возможность Путина за очень короткий промежуток времени закончить эту войну и вернуться в мир и Европу", - подчеркнул он в эфире Fox News.

Комментируя вероятный сценарий прекращения огня, он не исключил вариант, при котором Украина будет хорошо вооружена, а миротворческие силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения.

"И мы заключим сделку с Россией, по которой мы можем фактически снять некоторые российские санкции, но процент этих санкций, налог на эти доходы будет использован для восстановления Украины. Но я думаю, что ключ в том, что не изоляция России, обеспечение безопасности Украины путем полного вооружения — это путь вперед в этом направлении. И я не думаю, что Украина должна уступать какую-либо территорию", - сказал Флейц.

В свою очередь бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер уверен, что заявление Трампа о возможности введения новых санкций против РФ говорит о том, что он готов применить дополнительные рычаги воздействия по отношению к России.

"Если мы переместим рычаг воздействия с Украины на Россию, то, я думаю, будет легче заключить сделку, которая предотвратит такой исход", - отметил он.

Он также считает, что ключевой проблемой является возможность размещения европейских войск в Украине после прекращения огня.

"Загвоздка здесь в том, разрешат ли европейским странам предоставить войска, которые обеспечат суверенитет Украины и предотвратят повторное нападение со стороны Путина в долгосрочной перспективе. Или же Путин будет настаивать на том, что для того, чтобы любая сделка была жизнеспособной, необходимо, чтобы было обязательство, что ни один союзник по НАТО не сможет размещать войска на территории Украины", - добавил он.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заморозил Колумбийскому Университету миллионы долларов из-за обвинений в антисемитизме.

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