Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и до заключения мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину лежит не только на Владимире Путине, но и на действующем американском лидере Джо Байдене. Кроме того, он призвал Путина прекратить атаки по Киеву.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне вовремя. Владимир, Остановись! Еженедельно погибает по 5000 солдат. Давайте уже заключить мирное соглашение!", - написал президент США.
Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что при его президентстве "Путин даже не думал о нападении", зато, по его мнению, Байден мог бы предотвратить конфликт, в частности, из-за снижения цен на нефть, однако этого не сделал.
"И вот что теперь: страна, потерявшая 25% территории, миллионы жертв… Это война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И думаю, что мы делаем хорошую работу. Надеюсь, нам это удастся", — отметил Трамп.
Он также заявил, что конфликта можно было избежать, и назвал трех человек, которые, по его мнению, имели возможность этого предотвратить: Байден, Зеленский и Путин.
"Ответственность лежит на всех", - резюмировал политик.
Читайте также: Украина-Россия: Станет Дональд Трамп "геополитическим Геростратом"?
Впоследствии Трамп повторил этот тезис, заявив, что "миллионы погибших - результат действий трех человек", расставив их в следующем порядке: Путин - "номер один", Байден - "номер два", Зеленский - "номер три".
"Все, что я могу сделать сейчас - это пытаться остановить убийства. Думаю, мы уже достигли определенного прогресса и скоро будут хорошие новости", - подытожил он.
Напомним, ранее Венс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!