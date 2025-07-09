Трамп угрожал Путину 'разбомбить Москву чертовски' - CNN (видео)

В прошлом году Дональд Трамп во время закрытой встречи с донорами заявил, что в свое время пытался умерить Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив масштабным ударом по Москве. По словам экспрезидента, Путин тогда якобы ответил, что не верит в такую угрозу, но, по словам Трампа, "на 10% он все-таки поверил".

Как сообщает CNN, телеканал обнародовал аудиозапись, на которой Трамп рассказывает: "Я сказал Путину: "Если вы вторгнетесь в Украину, я уничтожу Москву. У меня не будет выбора".

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Также Трамп упомянул, что аналогичное предупреждение сделал и лидеру Китая Си Цзиньпину – в случае попытки вторжения на Тайвань, он обещал удары по Пекину. При этом, по словам Трампа, китайский руководитель "считал его сумасшедшим", однако, как добавил сам Трамп, никаких проблем в отношениях после этого не возникло.

Напомним, Трамп сравнил вторжение России в Украину с дракой двух детей.

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