Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине

Во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить поставки вооружения Украине. По его словам, речь идет прежде всего об оборонных системах.

Об этом Трамп заявил во время встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. "Мы пришлем еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас против них ведется очень мощное наступление. Мы просто не можем оставить это без ответа. Это преимущественно оборонное вооружение, но ситуация чрезвычайно сложная. В той мясорубке гибнет слишком много людей."

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Трамп также вспомнил свой последний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после которого остался, по собственным словам, разочарованным.

"Я откровенно разочарован тем, что Путин не остановился. Честно говоря, я совершенно не доволен им."

Напомним, Трамп сравнил вторжение России в Украину с дракой двух детей.

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