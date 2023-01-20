Травмирование из-за гололеда: юрист дал советы, как получить компенсацию за падение

Зимой приходится во время гололедицы передвигаться по улицам медленно и без спешки, выбирать обувь с нескользкой подошвой. Однако и это может не уберечь вас от падений и травм.

Если не удержали равное и падаете на скользкой дороге, то делайте это правильно. Как правильно падать зимой, мы писали здесь.

В случае, если вы все же травмировались во время гололедицы, то можете получить компенсацию за лечение. Как это сделать, рассказала юрист Ирина Браславец в комментарии Фактам ICTV.

Специалистка отметила, что местные органы власти должны заботиться о расчистке дорог и тротуаров от снега и гололеда. Это касается территорий общего пользования, парков, скверов, площадей, площадей, бульваров, проспектов, улиц, дорог.

В частности, коммунальщики обязаны своевременно очищать от снега и льда тротуары, дорожки, посыпать их инертными материалами или песчано-солевой смесью.

Итак, если вы упали и травмировались из-за обледенелого и необработанного тротуара, то сразу вызовите полицию, работники которой должны составить протокол о травмировании (получение телесных повреждений). Затем следует обратиться в медицинское учреждение и зафиксировать получение травм.

Юрист отметила: "Потом во внесудебном порядке вопрос решается путем обращения в организацию, занимающуюся обслуживанием дома или территории, или в органы местного самоуправления – в том случае, если коммунальщики не сделали свою работу. Самое главное в случаях возмещения – это доказать вину физического или юридического лица, в результате действий или бездействия которых человек получил травму".

Ирина Браславец посоветовала сформулировать претензию к коммунальным службам и направить ее заказным письмом в адрес организации, ответственной за эксплуатацию участка, где произошло травмирование. Не забудьте указать дату, до какого числа вы рассчитываете получить компенсацию и вложите в конверт копии документов, подтверждающих несчастный случай.

"Во внесудебном порядке эти споры на практике редко решаются. А в суд люди не обращаются и не проходят эту всю процедуру по одной простой причине – судебная перспектива долговременная и финансово затратная в случае привлечения адвокатов", – добавила юрист.

По ее словам, вы можете получить компенсацию не только за лечение, но и моральный ущерб. Также – компенсировать испорченную во время падения одежду или обувь.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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