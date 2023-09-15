Третья ОШБр освободила Андреевку, полностью разбив 72 бригаду оккупантов. Карта фронта

Отдельная штурмовая бригада зашла в населенный пункт Андреевка в Донецкой области, разбив российскую 72 отдельную мотострелковую бригаду.

Как сообщили в Телеграм-канале бригады, 72 ОМСБр "разбита полностью".

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники", — говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой отметили, что в Андреевке и в населенных пунктах поблизости продолжаются бои.

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"Наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно, о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника и других самых интересных деталях операции — впоследствии", – добавили в бригаде.

Отмечается, что российская 72 бригада "неоднократно несла весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее".

"Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал. Взятие и содержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", — отметили в бригаде.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.

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