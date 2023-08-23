Три беспилотника атаковали Москву, есть попадание в "Москва-Сити": что известно (видео)
Ночью 23 августа Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telegram.
"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся в Сити здание. На места происшествий выехали оперативные службы", – сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что из-за удара были выбиты несколько окон в двух соседних с "Москва-Сити" пятиэтажках. По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что атака на Москву осуществлялась тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.
Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со зданием комплекса "Москва-Сити", говорилось в сообщении.
В запуске дронов Минобороны РФ обвинило Украину.
По сообщению росСМИ, обломки дрона лежали на улице подмосковного поселка Старбеево. Также была повреждена стена магазина, а в Химках в жилом доме выбиты стекла. Кроме этого, взрывной волной были выбиты стекла в квартирах многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко.
Это примерно в 100 метрах от места взрыва БПЛА до "Москвы Сити", добавили в сообщении.
Напомним, 21 августа во всех московских аэропортах объявили план "Ковер" из-за атаки БПЛА. Власти РФ обвинили Украину.
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