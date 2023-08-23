Три беспилотника атаковали Москву, есть попадание в 'Москва-Сити': что известно (видео)

Ночью 23 августа Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telegram.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся в Сити здание. На места происшествий выехали оперативные службы", – сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что из-за удара были выбиты несколько окон в двух соседних с "Москва-Сити" пятиэтажках. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что атака на Москву осуществлялась тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со зданием комплекса "Москва-Сити", говорилось в сообщении.

В запуске дронов Минобороны РФ обвинило Украину.

По сообщению росСМИ, обломки дрона лежали на улице подмосковного поселка Старбеево. Также была повреждена стена магазина, а в Химках в жилом доме выбиты стекла. Кроме этого, взрывной волной были выбиты стекла в квартирах многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко.

Это примерно в 100 метрах от места взрыва БПЛА до "Москвы Сити", добавили в сообщении.

Напомним, 21 августа во всех московских аэропортах объявили план "Ковер" из-за атаки БПЛА. Власти РФ обвинили Украину.

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