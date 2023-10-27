Три действенных совета помогут не плакать во время нарезки лука

Лук является одним из ингредиентов, который добавляется во многие блюда. Однако во время нарезки люди нередко начинают плакать.

Причина, по которой люди плачут, заключается в эволюционном защитном механизме, который призван защитить растение от повреждений. Однако существуют способы сделать процесс нарезки менее слезливым, сообщает Express.co.uk.

Когда лук разрезают, из поврежденных клеток высвобождаются ферменты, называемые алиназами, и со временем выделяется газ, двигающийся по воздуху и раздражающий оболочку глаз.

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Нарежьте лук под вытяжкой

Поток воздуха может иметь огромное значение. Измельчение лука в хорошо проветриваемом месте означает, что меньше газа будет попадать в глаза.

Попытайтесь работать под вытяжкой, но убедитесь, что воздух дует вниз, а не всасывает вверх. Вы также можете попытаться открыть окно и позволить ветру разбавить газ.

Используйте острый нож

Использование острого ножа меньше повреждает мякоть лука, поэтому уменьшается количество выделяемого газа. С другой стороны, тупой нож может усложнить нарезку лука и увеличить время, которое вы проводите по нарезке.

Охладите лук

Поместите лук в холодильник за несколько часов до нарезки. Химические реакции замедляются при низких температурах, поэтому холодный лук должен выделять меньшее количество газа при нарезании.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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