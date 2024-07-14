Три дня будут рекордно жгучими: прогноз погоды в Украине с 15 по 21 июля
Следующая неделя в Украине будет чрезвычайно жаркой, с пиковыми температурами воздуха, достигающими +40°C, а местами и +42°C, предупреждают синоптики.
Это связано с установкой над Украиной "теплового купола", удерживающего жаркий воздух. Жарче всего будет на юге, востоке и в центральных областях, где температура воздуха может достичь рекордных значений, сообщила синоптица Наталья Диденко.
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В Киеве пик жары ожидается 15-17 июля, когда температура воздуха достигнет +36...+38°С, а возможно, и выше. На западе страны температура воздуха будет несколько ниже +28°С...+33°С, однако и там ожидается жаркая и сухая погода.
Единственным спасителем от жары станут локальные грозы, местами могут пройти в течение недели. Синоптики призывают украинцев принимать меры по защите от жары, пить много воды, избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и носить легкую одежду.
"В дальнейшем на юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться чрезвычайная жара. Ослабление жары ориентировочно в этих регионах с 26 июля", - добавила Диденко.
Также следует соблюдать осторожность с огнем, ведь жаркая и сухая погода способствует возникновению пожаров.
Ожидается, что жара начнет ослабевать с 26 июля, но и дальше погода будет теплой и солнечной, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Подробнее о прогнозе погоды на следующую неделю:
- 15 июля: температура воздуха +33...+38°C, локальные грозы на западе и севере страны.
- 16 июля: температура воздуха +33...+38°C, локальные грозы на севере и в центре страны.
- 17 июля: температура воздуха +33...+39°C, локальные грозы на западе, в центре и на юге страны.
- 18 июля: температура воздуха +28...+33°C, грозы в центре и на юге страны.
- 19 июля: температура воздуха +28°C...+33°C, грозы в Карпатах и Прикарпатье.
- 20 июля: температура воздуха +29 ° C ... +34 ° C, локальные грозы на западе страны.
- 21 июля: температура воздуха +33°C…+38°C, локальные грозы на западе страны.
Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.
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