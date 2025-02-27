Три года поддержки: Польша подсчитала, сколько потратила на помощь Украине

Польша подсчитала расходы на поддержку Украины и украинских беженцев за три года полномасштабной войны. Страна предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро, что эквивалентно более 14 млрд злотых или 142 млрд грн.

Об этом сообщает польское издание Money.pl. По объемам поставок оружия Польша занимает седьмое место среди других стран, а по уровню гуманитарной поддержки – десятое, выделив 0,5 млрд евро. В целом, стоимость всей помощи, которую Варшава предоставила Украине, оценивается в 5 млрд евро.

Согласно официальным данным, Польша возглавляет список стран, оказывающих помощь Украине, если учитывать расходы по отношению к ВВП. Общий объем поддержки, направленной на Украину, составил 4,91% польского ВВП, из которых 4,2% потрачено на помощь беженцам, а непосредственно на поддержку Украины – всего 0,71%.

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"Оценить расходы Польши на войну в Украине очень сложно", – отметил Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института (PIE).

Эксперты PIE отмечают, что военный конфликт и сокращение энергоснабжения из России привели к стремительному росту цен на энергоресурсы, что повлекло за собой нестабильность на европейском рынке.

В то же время, несмотря на значительные расходы, присутствие украинских беженцев оказало положительное влияние на экономику Польши. Высокий уровень трудоустройства украинцев способствовал росту ВВП страны на 0,7-1,1%, а в долгосрочной перспективе этот показатель может достигнуть 0,9-1,35%.

Кроме того, работающие в Польше украинцы платят существенные налоги: в 2022 году эта сумма составила 10,1-13,7 млрд злотых (102,5-139 млрд грн), а в 2023-м - уже 14,7-19,9 млрд злотых. Следует отметить, что эти поступления превысили государственные расходы на помощь беженцам, которые в 2023 году составили 5 млрд. злотых.

Напомним, британские войска могут зайти на территорию Украины для обеспечения мирных соглашений – премьер.

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