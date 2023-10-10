Три комнатных растения могут устранить пыль: обязательно держите их дома
Некоторые комнатные растения могут помочь избавиться от пыли в вашем доме. Они повышают уровень влажности, а не только становятся украшением.
Летающие в воздух частицы пыли могут вызвать проблемы с дыханием, особенно у аллергиков. Поэтому важно позаботиться об уменьшении количества домашней пыли.
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К трем комнатным растениям, которые могут устранить пыль, относятся:
- Английский плющ (Hedera helix) – это вечнозеленое растение с большими, блестящими листьями. Пыль оседает на листьях плюща и легко удаляется влажной тканью.
- Фикус каучуконосный (эластик) (Ficus elastica) – это растение с крупными, кожистыми листьями. Листья фикуса также эффективно улавливают пыль.
- Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) – это растение с длинными, тонкими листьями. Листья хлорофитума выделяют кислород, что также помогает очистить воздух от пыли.
Эти растения эффективны в поглощении пыли, не требуют ухода и станут украшением дома.
Не забывайте регулярно очищать растения от пыли с помощью мягкой, влажной ткани или губки. Не используйте жесткие материалы, которые могут повредить листву. В противном случае – пыль будет только накапливаться.
Растения с пушистыми или жесткими листьями можно очищать, используя фен на низкой мощности. Также опрыскивайте листья растений водой, чтобы предотвратить образование пыли.
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Кроме этих трех растений, есть много других комнатных растений, которые могут помочь устранить пыль. К ним относятся:
- "Тещин язык" (Sansevieria trifasciata)
- Бегония (Бегония)
- Фикус Бенджамина (Ficus benjamina)
- Пеперомия (Peperomia)
- Спатифиллум (Spathiphyllum)
Выбирая комнатные растения для своего дома, учитывайте размер растения, уровень освещения и влажности в вашем доме.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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