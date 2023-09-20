Три красивых комнатных растения, которые не нуждаются в особом уходе

Комнатные растения с декоративными листьями идеально подходят для украшения дома. За некоторыми горшками крайне легко ухаживать: им нужно мало воды, а еще они долговечны.

Кроме того, такие растения обладают способностью защищаться от паразитов и грибковых заболеваний, которые их атакуют. Откройте для себя эти три очень стойких комнатных растения, пишет Sante Plus.

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Сансевиерия

Сансевиерия

Сансевиерия или "тещин язык" – многолетнее растение с вечнозелеными оливково-зелеными или пестрыми листьями, то есть с желтой окантовкой. Это суккулентное растение можно выращивать как в горшках, так и в кашпо. Помимо украшения вашего интерьера, сансевиерия эффективно очищает воздух. Действительно, благодаря своим очищающим свойствам этот вазон может поглощать токсины, такие как бензол, выделяемый из красок и лаков, или трихлорэтилен, выделяющийся из некоторых чистящих средств.

Как ухаживать за сансевиерией? Держите его подальше от сквозняков и источников тепла, таких как батареи или радиатор. Поливайте растение только тогда, когда почва высохла. Это суккулентное растение обладает способностью удерживать воду благодаря своим мясистым тканям. Поэтому зимой нужно сократить полив.

Что касается субстрата, выберите почву для кактусов, смешанную с небольшим количеством песка. Сансевиерия действительно любит песчаную и дренированную почву. Избегайте удобрений растения зимой. Вы можете легко размножить сансевьерию черенками листьев или распределением комков и корневищ.

Сансевиерия может подвергаться нападению мучнистых червецов. В этом случае очистите листья тряпкой, смоченной в мыльном растворе, и промойте чистой водой.

Бокарнея

Бокарнея

Бокарнея родом из Центральной Америки – неприхотливое в уходе комнатное растение. Из-за массивного хобота ее прозвали слоновой стопой.

Бокарнея – многолетнее суккулентное растение с вечнозелеными листьями. Растет медленно, а во время цветения дает красивые желтые или белые цветы. Это растение предпочитает нейтральную и каменистую почву или почву, состоящую из перегноя. Она требует мало воды. На самом деле ей нужно до одного полива в месяц.

В периоды сильной жары можно немного увеличить частоту полива до двух раз в месяц. С другой стороны, зимой поливайте растение только тогда, когда его листья засыхают. Слишком большое количество может привести к гниению корней. Вот почему на дно горшка желательно положить глиняные шарики или слой гравия. Это способствует дренажу и предотвращает гниение.

Если вы заметили, что на листьях образовалась хлопковая масса, знайте, ваша бокарнея подверглась нападению щитовок. В этом случае вам необходимо обработать растение как можно быстрее, чтобы не заразить оставшиеся горшки.

Пересаживайте растение примерно каждые 3 года. При пересадке замените основной горшок горшком немного большего размера.

Аспидистра

Аспидистра

Аспидистра – многолетнее растение с вечнозелеными листьями, родом из Японии и Китая. Это одно из самых стойких зеленых растений. Более того, она настолько прочна, что англичане прозвали ее "заводом по производству кованого железа". Это прозвище вазон получил и из-за формы цветков в небольших щитках.

Аспидистра идеально подходит для домов с недостаточным освещением. На самом деле, чтобы процветать, аспидистра нуждается в полутени. Прямое солнце может обжечь листву. Летом поливайте растение дважды в неделю. Зимой частоту следует снизить. На самом деле в это холодное время года поливайте аспидистру только каждые 2 недели. Также желательно иногда опрыскивать листья.

Выбирайте для растения неизвестковую родниковую воду и не забывайте удалять лишнюю воду из блюдца или горшка. Чтобы обеспечить дренаж, выберите горшок с отверстиями и уложите на дно слой песка или гравия. Это растение также ценит дренированные и легкие почвы.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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