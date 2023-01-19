Три лекарственных растения, которые можно легко вырастить на подоконнике

Какие лекарственные растения можно вырастить дома - как вырастить базилик, душицу и лаванду

В основном люди привыкли выращивать дома цветы и разные вазоны. Однако в домашних условиях можно вырастить лекарственные растения.

Они используются в кулинарии и народной медицине. Среди них: базилик, душица и лаванда. Об этом пишет "Дача. Сад и огород".

1. Базилик – популярное растение, которое нужно и совсем неприхотливо. Перед посадкой сначала подготовите семена и засыпьте в широкую емкость, накройте грунтом, полейте, пленкой. Проветривать нужно каждый день, пока ростки не выпрямятся. После появления настоящих листьев рассадите рассаду.

2. Материнка помогает при простудных заболеваниях и используется как антисептик. Куст размножают делением, разрезая на части, чтобы было несколько здоровых почек. Горшки требуются не менее 3 литров.

3. Лаванда – расслабляющее и успокаивающее растение. В домашних условиях хорошо приживается только мелколистная лаванда. Размножают растение черенками в горшки на 3 литра. Растению требуется свет не менее 12 часов и температура 20-23 градусов по Цельсию.

Три лекарственных растения, которые можно вырастить в домашних условиях

Какие еще растения можно вырастить на подоконнике

1. Сладкий и горький перец можно с легкостью вырастить в горшках на окне. Однако нужно теплое и хорошо освещенное место. Выбирайте сорта, которые рекомендуют выращивать в помещении.

2. Морковь тоже можете вырастить на подоконнике, но нужны сорта, которые дают небольшие корнеплоды. Место нужно хорошо освещенное. Следите за тем, чтобы грунт был влажным, но не залитым.

3. Зеленый лук. Ее можно вырастить из созревших луковиц или из семян.

4. Огурцы. Важно правильно выбрать сорт. В частности, для выращивания на подоконнике подойдет гибридный сорт F1 и кустового типа. Вам также потребуется специальная решетка для опоры.

5. Имбирь чрезвычайно полезно, что помогает устранить воспалительные процессы в организме и снимает тошноту. На подоконнике его можно вырастить из кусочка, который нужно зарыть в контейнере с землей. Выбирайте место, куда бы ни попадали прямые солнечные лучи.

Напомним, чтобы об укроп всходил быстрее, нужно размачивать семена перед посадкой. Также необходимо обязательно подпитывать зелень.

Также красивые растения и цветы можно вырастить из черенков. Особенно если знать несколько важных секретов.

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