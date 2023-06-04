Три лучшие самодельные ловушки для плодовых мух, чтобы избавиться от их раз и навсегда

Как сделать ловушки для мух - ловушки для плодовых мушек.

Плодные мухи нападают на корзины с фруктами и овощами на кухне. Они безвредны и не кусаются, но очень неприятны и могут передавать болезни.

Как пишет Sante Plus, этих маленьких мушек очень тяжело отпугнуть. Они всегда возвращаются еще сильнее.

Этих насекомых можно избавиться раз и навсегда. Все, что вам нужно сделать, это использовать одну из трех очень простых ловушек, которые следует изготовить своими руками.

Читайте также: Биолог рассказал как избавиться от домашней моли: простые советы

Ловушка №1: яблочный уксус и средство для мытья посуды

Чтобы попрощаться с плодовыми мушками, вот первая ловушка, которую легко совершить. Этот способ еще и очень экономный.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Возьмите банку, налейте в нее немного яблочного уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Хорошо размешайте два ингредиента и накройте емкость листом алюминиевой фольги.

2. Затем с помощью шпильки сделайте небольшие отверстия в фольге, но достаточно большие, чтобы через них могли пройти мухи.

3. Закрепите лист кольцом крышки банки, но не закручивайте его до конца. Закрепите другой кусок алюминиевой фольги на этом кольце резинкой. Аккуратно проткните отверстия и в этой части (между 1-м и 2-м слоем фольги должен быть небольшой зазор).

4. Будьте осторожны, не просверливайте дополнительные отверстия во внутренней части алюминиевой фольги. Необходимо следить, чтобы отверстия не совпадали друг с другом, иначе плодным мошкам легче убежать.

Этот метод эффективен, ведь плодовые мошки привлекают запах брожения. И они просто любят ферментированный аромат яблочного уксуса. Следовательно, идея состоит в том, чтобы приманить их этим любящим ингредиентом, и оказавшись в баночке, они не смогут легко выбраться через слои алюминиевой фольги.

Совет: если ваша ловушка работает не так, как вы хотели бы, добавьте больше мыла с фруктовым вкусом.

Как избавиться от мошек дома - Самодельная ловушка из яблочного уксуса и моющего средства

Ловушка №2: Пластиковая бутылка

Еще одним популярным способом является создание ловушки из пластиковой бутылки. Вот как ее сделать:

1. Просверлите несколько небольших отверстий в крышке бутылки из-под газировки или минеральной воды (2 л).

2. Снова закрутите крышку, отрежьте верхнюю треть бутылки и отложите ее. Налейте на дно бутылки такое средство как яблочный уксус, фруктовый сок, вино или пиво.

3. Затем переверните бутылку вверх дном и положите ее крышкой вниз, словно образуя воронку вниз.

4. Заклейте верхнюю часть бутылки клейкой лентой, чтобы она правильно прилегала.

Теперь все, что вам нужно сделать, это установить ловушку вблизи места скопления плодовых мушек.

Такая приманка будет привлекать насекомых, которые будут следовать за обонянием и лететь на сладкий запах. Внутрь они попадут легко, а вот выбраться у них не получится.

Как избавиться от мошек дома - Самодельная ловушка для плодовых мух

Ловушка №3: ​​бумажный конус и банка

Наша последняя техника тоже не сложна в изготовлении. Чтобы поймать этих вредителей, вам просто понадобится бумажный конус и банка.

Выполните следующие действия:

1. Сформируйте из бумаги конус с небольшим отверстием в нижней части. Его нужно вставить в банку, но убедиться, что он не касается дна полностью. Не имеет значения, если конус гораздо больше контейнера. На самом деле стороны конуса и край банки должны образовывать своеобразное соединение без зазоров.

2. Заклейте бумажный конус скотчем, чтобы сохранить его форму, и отложите его.

3. Затем возьмите остатки фруктов и уложите их на дно банки. Подойдут даже яблочные или банановые кожуры.

4. Наконец положите бумажный конус на место и обклейте его скотчем вокруг банки, чтобы хорошо закрыть. Вот ваша ловушка готова к использованию!

Как избавиться от мошек дома - Самодельная ловушка для плодовых мух

Важно: будьте осторожны, чтобы не расширить отверстие в бумажном конусе, иначе мухи легко выберутся наружу.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!