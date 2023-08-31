Три лучших заменителя соли, чтобы блюда были еще вкуснее

Чем заменить соль – три заменителя соли в блюдах

Отсутствие соли может испортить даже лучшее блюдо. Но существуют минимум три хорошие альтернативы хлориду натрия.

Как пишет Pixelinform, первым заменителем является лимонный сок. Если вы используете его к мясу или рыбе, то блюдо не будет пресным и получит более интересный и полезный вкус.

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Следующая альтернатива – соевый соус, в составе которого содержится много соли. Поэтому эту добавку используйте для салатов и супов.

Соевый соус

Пикантность поможет добавить чеснок, ведь его острота перекроет пресный вкус, если там не будет соли. Также этот овощ сделает блюдо очень полезным.

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