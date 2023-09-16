Три необычных продукта, которые можно добавить в котлеты, чтобы они получились невероятно вкусными

Как приготовить вкусные и сочные котлеты – что добавляют в фарш в котлеты

Котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

Pixelinform предложил "поколдовать" свыше фарша, тогда все в вашей семье удивятся вкусному и идеальному блюду. Для этого вам нужно всего лишь творог, корицу и лед.

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1. Сыр. Если добавить этот продукт, ваши котлеты получатся более сочными и пышными. Сыр хорошо сочетается с мясом и птицей, благодаря чему блюдо получится очень вкусным.

К 500 г фарша следует добавить 250 г творога. Туда же вбейте куриное яйцо, добавьте лук, специи и соль. Хлеб можно не класть, потому что его заменит сыр.

2. Корица. В большинстве своем эту специю используют для приготовления десертов и напитков, которые согреют прохладными вечерами. Однако корица отлично сочетается со свиным фаршем и другими видами мяса. На порцию фарша достаточно щепотки корицы, что улучшит вкус котлет.

3. Лид. Этот ингредиент помогает котлетам оставаться пышными, нежными и сочными. Чтобы вести лед в фарш, можно расколоть его на крошки и смешать с другими продуктами. Другой способ – заложить кубик льда в самую котлету перед тем, как жарить ее.

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