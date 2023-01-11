Три рецепта богатой кутьи от Клопотенко, которые можно приготовить на Щедрый вечер
Украинский кулинар Евгений Клопотенко решил поэкспериментировать и добавил свежую нотку в традиционные рецепты. Так он представил разные вариации с кутью.
Как известно, это блюдо готовят украинцы не только на Рождество, но и Маланку 13 января. Интересными рецептами кутьи с рисом, булгуром и пшеницей повар поделился на своем сайте.
Это традиционное блюдо в зависимости от добавляемых ингредиентов делится на три вида:
- Щедрая кутья на Старый Новый год. Кушанье готовят из любой крупы и добавляют сливочное масло, сухофрукты, орехи, мак и мед.
- Богатая или постная кутья на Сочельник. Для такого угла используют песни ингредиенты. Кутью готовят на воде и добавляют только мак, мед и орехи.
- Голодная кутья на Крещение. Блюдо готовят постную, но с медом и сухофруктами.
Традиционная кутья из пшеницы
Традиционная кутья готовится из пшеницы, поскольку зерно на столе всегда являлось признаком достатка. Пшеница в сочетании с медом является символом сладкой жизни в течение года.
Клопотенко заметил, что пшеницу не обязательно замачивать на ночь в холодной воде перед варкой. Достаточно варить зерно 30-40 минут на умеренном огне.
Ингредиенты кованые из пшеницы:
- Пшеница – 350 г.
- Грецкие орехи – 50 г.
- Изюм – 50 г.
- Запаренный мак – 50 г.
- Лимонная цедра – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 2 с.л.
- Мед по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Пшеницу промойте, удалите лишнюю шелуху. Затем залейте водой и варите 1,5-2 часа. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4.
2. Мак залейте в миске кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду через мелкое сито. Когда вода стечет, протрите в ступе, блендере или даже электрической кофемолке.
3. Грецкие орехи измельчите с помощью пакета и скалки.
4. Переложите сварную пшеницу в миску и добавьте все подготовленные ингредиенты. Добавьте мед.
5. Натрите лимонную цедру в миске и выдавите лимонный сок. Тогда у блюда будет цитрусовый аромат и немного кислинки.
6. Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды в желаемую консистенцию готового блюда.
Кутья из булгуру
Клопотенко представил оригинальный вариант праздничного блюда – кутья из булгуру с лаймом.
Ингредиенты:
- Булгур – 250-300 г.
- Клюква (сушеная) – 1 шт.
- Сок одного лайма.
- Мак – 50 г.
- Изюм – 30 г.
- Грецкие орехи – 50 г.
- Мед – 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Сначала отвариваем булгур до готовности (примерно 15 минут). Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и даем ей полностью стечь.
2. Мак нужно запарить кипятком и дать ему набухнуть. Это ориентировочно 30 минут. Далее процедите его через сито и протрите в ступе или с помощью блендера.
3. Возьмите небольшую миску и хорошо смешайте все ингредиенты. Заправьте медом и соком лайма.
4. Пусть блюдо настоится минимум 30 минут. Вкушайте с удовольствием!
Кутья с рисом, сухофруктами и медом
Ингредиенты :
- Долгозернистый пропаренный рис – 300 г.
- Чернослив – 50 г.
- Орехи – 50 г.
- Мед – 2 ст.л.
- Мак – 3 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Промойте рис до чистой воды и переложите в кастрюлю. Залейте водой в пропорции 1:2, то есть 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис через 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут.
2. Пока рис запаривается, перейдите к следующим приготовлениям. Возьмите 3 ст. ложки мака и залейте крутым кипятком на 10 минут. Затем пересыпьте на мелкое сито, чтобы вода стекла. Мак перетирать не нужно.
3. Помойте чернослив и нарежьте мелкими кубиками, а орехи порубите ножом.
4. Добавьте к рису запаренный мак, чернослив, орехи и 2 ст. ложки меда (при необходимости – больше). Тщательно перемешайте и добавьте немного теплой воды.
Секреты приготовления вкусного кутьи
Заметим, что кутью можно варить из разных круп и цельных зерен: пшеницы, перловки, булгура, риса, ячменя, овса и даже гречихи. Главное, чтобы крупа была мягкая и рассыпчатая. Ее не обязательно варить на воде, а можно на молоке или смеси воды и молока.
В Щедрую кутью не забудьте добавить сливочное масло, молоко и разные орехи. Не обязательно брать только грецкие, а можно – кешью, фундук, кедровый и изрубленный бразильский орех, арахис.
Чтобы кутья была редкая, можете добавить теплую воду с халвой, компот или апельсиновый сок с небольшим количеством лимонного.
Напомним, что украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки. Однако не все блюда можно готовить, потому что это отнимет счастье у вашей семьи.
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